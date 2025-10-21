विज्ञापन

Thamma Movie Review: जानें कैसी है आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म

Thamma Movie Review In Hindi: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा थियेटर्स में आ चुकी है. फिल्म देखने का प्लान हैं पढ़ें कैसी है ये फिल्म और आपको देखनी चाहिए या नहीं.

नई दिल्ली:

Thamma Movie Review: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा 21 अक्टूबर यानी आज थियेटर्स में आ रही है. इस फिल्म के साथ ही हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक और फिल्म मार्केट में उतर आई है. थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म है जिसमें स्त्री, भेड़िया और मुनज्या जैसी फिल्में शामिल हैं. यह फिल्म पूरे भारत में 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है. दिवाली पर कोई दूसरी हिंदी फिल्म ना होने से ब्लॉकबस्टर दिन की उम्मीद है, लेकिन यह पिछले साल की दिवाली रिलीजेस—कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 (₹35 करोड़) और अजय देवगन की सिंघम रिटर्न्स (₹32 करोड़) जैसी शानदार ओपनिंग से पीछे रह सकती है.

थामा का पहला सीन बताता है कि सिकंदर की मौत भारत के जंगल में एक बेताल के हमले में हुई थी.

फिल्म में पहले सी से ही बिल्डअप शुरू हो जाता है. शुरू से से ही ह्यूमन और वैम्पायर की जंग दिख जाती है. रश्मिका वैम्पायर हैं और वो आयुष्मान खुराना की जान बचाती हैं. आयुष्मान फिल्म में जर्नलिस्ट के किरदार में हैं.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी के डायलॉग्स अल्टिमेट हैं और आयुष्मान खुराना भी परफेक्ट हैं.

कहानी बेताल पर है. परेश रावल का रोल आपको खूब एंटरटेन करेगा लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी सब पर भारी पड़ते हैं.

इंटरवल तक की बात करें तो फिल्म काफी मजेदार है और एक भी पल आपको बोर नहीं करती. लॉजिक की बात करें तो इस तरह की फिल्म से ऐसी हेवी उम्मीदें ना करें. ये फिल्म आपको खूब हंसाएगी और एंटरटेन करेगी. 

थामा इंटरवल के बाद फुल स्पीड में चलती है. रहस्य, रोमांच की दुनिया और दिलचस्प हो जाती है.

