तेरे नाम एक्ट्रेस का बेटा हुआ इतना बड़ा, वायरल वीडियो देख फैन बोला- भाई की निर्जरा का बेटा

सलमान खान की फिल्म तेरे 'नाम से' लीड एक्ट्रेस निर्जरा यानी कि भूमिका चावला को बहुत शोहरत मिली. इस फिल्म से भूमिका रातों-रात नेशनल क्रश बन गई थीं. इस फिल्म के बाद तो उनकी जिंदगी में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ लेकिन अगर एक फिल्म से मिले नाम और काम की बात करें तो शुरुआत उनके लिए काफी अच्छी रही थी.

भूमिका ने अपने करियर की शुरुआत साउथ सिनेमा से की थी. उनकी पहली फिल्म साल 2000 में आई युवाकुडू थी. इसके बाद उन्होंने बद्री, कुशी, रोजा कूटम, वासु, सिम्हाद्री जैसी कई फिल्में कीं और साल 2003 में उनकी तेरे नाम रिलीज हुई. भाई जान के साथ ये फिल्म बॉलीवुड में उनका पहला कदम था. इसके बाद वो रन, दिल ने जिसे अपना कहा, सिलसिले, दिल जो भी कहे जैसी और भी कई फिल्में कीं लेकिन वह लीड रोल में नहीं बल्कि साइड और सपोर्टिंग किरदारों में नजर आईं. यूं तो भूमिका आज भी फिल्मी पर्दे पर एक्टिव हैं लेकिन ये किरदार लीड रोल वाले नहीं.

पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 2007 में भूमिका चावला ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड भरत ठाकुर से शादी कर ली. इस शादी से उनका एक बेटा है. यही बेटा हाल में एक इवेंट में उनके साथ नजर आया. भूमिका के बेटे को देख सभी हैरान थे कि उनका बेटा इतना बड़ा हो गया है.

भूमिका अक्सर ही सोशल मीडिया पर बेटे और पति के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. हालांकि वे अपनी पर्सनल लाइफ को लाइम लाइट से दूर रखना ही पसंद करती हैं. उनके पति का भी फिल्मी दुनिया से कोई वास्ता नहीं है. वह एक योग टीचर हैं.