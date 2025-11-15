विज्ञापन

दिल्ली फूंक दूंगा... धनुष-कृति की तेरे इश्क में का ट्रेलर रिलीज, फैंस बोले- आया सैयारा-कबीर सिंह से बड़ा आशिक

कृति सेनन और धनुष की अपकमिंग फिल्म तेरे इश्क में 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसका ट्रेलर सामने आ गया है. 

नई दिल्ली:

आनंद एल रॉय वो दिग्गज डायरेक्टर हैं, जिन्होंने सिनेमा को 'रांझणा' जैसी यादगार फिल्म दी. आनंद एल रॉय फिर से अपनी नई फिल्म के जरिए पर्दे पर जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं. इस बार वह 'तेरे इश्क में' नामक फिल्म लेकर आ रहे है. इस फिल्म में रांझणा फेम एक्टर धनुष और कृति सेनन नजर आ रही हैं. इस फिल्म का टीजर देखने के बाद दर्शक बेसब्री से फिल्म के ट्रेलर को देखने का इंतजार कर रहे थे. वहीं मेकर्स ने इस इंतजार को खत्म करते हुए तेरे इश्क में का मचअवेटेड टीजर रिलीज कर दिया है, जिसे फैंस का खूब प्यार मिल रहा है और वह इसे रांझणा 2.0 बताते हुए नजर आ रहे हैं. 

ट्रेलर में गुस्से और वॉयलेंट यंग आदमी की झलक देखने को मिल रही है, जिसे धनुष निभाते हुए नजर आ रहे हैं. उसे कृति के किरदार मुक्ति से प्यार हो जाता है. दोनों का प्यार कॉलेज की गलियों से लेकर बाइक राइट पर देखने को मिलता है. लेकिन कुछ समय बाद मुक्ति का मन बदल जाता है और वह किसी दूसरे लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है. 

इसके बाद शुरू होती है असली कहानी जहां बदला लेने के लिए तैयार धनुष पूरी दिल्ली को राख करने के कसम खाता है. कहानी में प्यार बर्बाद हो गया है और फिर कहानी क्या मोड़ लेती है इसका ट्विस्ट दिखाया गया है. ट्रेलर को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. एक यूजर ने लिखा, भाई सैयारा का बाप लोडिंग हो रहा है 28 नवंबर को. दूसरे यूजर ने धनुष और कृति सेनन की एक्टिंग की तारीफ की है. 

बता दें, 'तेरे इश्क में' में एक ऐसी प्रेम कहानी है जो आनंद एल रॉय की पिछली फिल्मों से थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि रांझणा की तरह धनुष का किरदार अपने प्यार को कुर्बान करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है. फिल्म में धनुष 'शंकर' नाम के किरदार में नजर आने वाले हैं, जो वायुसेना में अधिकारी है. 'तेरे इश्क में' फिल्म 28 नवंबर को हिंदी और तमिल भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

