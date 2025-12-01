विज्ञापन

पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान के 17 साल के बेटे को देख हैरान हुए फैंस, देख लोग बोले- आर्यन खान की डुप्लीकेट

फवाद खान और माहिरा खान की फिल्म ‘नीलोफर’ रिलीज के साथ सुर्खियों में है. लेकिन उससे ज्यादा लाइमलाइट में हैं फवाद के 17 साल के बेटे अयान. जिन्हें देखने के बाद अब फवाद के फैन्स यही सवाल पूछ रहे हैं कि वो फिल्मों में कब आएंगे.

फवाद खान के 17 साल के बेटे को देख हैरान हुए फैंस, आर्यन खान से कंपेरिजन
नई दिल्ली:

पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान और माहिरा खान की फिल्म ‘नीलोफर' 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और रिलीज के साथ ही फिल्म ने दर्शकों और क्रिटिक्स के बीच शानदार तारीफें बटोरी हैं. ‘हमसफर' की आइकॉनिक जोड़ी को फिर से एक साथ पर्दे पर देखने के बाद फैन्स में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. फिल्म की प्रीमियर नाइट भी चर्चाओं में है. लेकिन फिल्म से ज्यादा फवाद खान की फैमिली की वजह से. अपनी फैमिली लाइफ को अक्सर प्राइवेट रखने वाले एक्टर फवाद खान इस आयोजन में अपनी फैमिली के साथ दिखे. उनके हैंडसम बेटे को देखकर फैन्स उन पर तो फिदा हो ही गए. साथ ही ये भी यकीन नहीं कर पा रहे कि फवाद खान का बेटा इतना बड़ा है.

अयान और आर्यन में कंपेरिजन

प्रीमियर नाइट से सामने आया फवाद के बेटे अयान खान का वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया. लंबी हाइट, मॉडर्न स्टाइल और कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज ने लोगों को दंग कर दिया. कई फैंस ने कमेंट करते हुए लिखा कि कॉपी पेस्ट ऑफ फवाद, आर्यन खान जैसी वाइब्स आ रही हैं. कुछ ने इसे न्यू हार्टथ्रॉब अलर्ट भी बताया. कुछ लोग तो यह देखकर हैरान रह गए कि फवाद शादीशुदा हैं और उनके इतने बड़े बच्चे हैं. सोशल मीडिया पर एक क्लिप फिर से शेयर की जा रही है, जिसमें अयान कहते नजर आते हैं कि वो एक्टिंग नहीं करना चाहते. लेकिन अब फैन्स का मानना है कि अगर अयान एक्टिंग में कदम रखते हैं, तो वह आसानी से बड़ी फैन फॉलोइंग बना सकते हैं.

‘नीलोफर' को मिल रही तारीफें

अम्मार रसूल की इस फिल्म को फवाद खान, हसान खालिद, कासिम महमूद और उसाफ शरीक ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में फवाद और माहिरा की रीयूनियन को दर्शकों ने दिल से एक्सेप्ट किया है. सोशल मीडिया पर रिव्यू लगातार आ रहे हैं. एक यूजर ने फिल्म को दिल छू लेने वाली कहान बताया तो कुछ ने लिखा कि फवाद माहिरा की केमिस्ट्री कमाल की है. इस बीच बेटे की झलक देखने के बाद फैन्स ये भी जानने को बेताब हैं कि अयान खान खुद कब फिल्मों में दिखेंगे.

Fawad Khan, Fawad Khan Son, Shah Rukh Khan, Aryan Khan, Shah Rukh Khan Son Aryan Khan
