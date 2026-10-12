तेज प्रताप यादव ने बीच में छोड़ा ‘राइज एंड फॉल 2’, बोले- राहुल, प्रियंका और अखिलेश को भी आना चाहिए रियलिटी शो में

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में तेज प्रताप यादव का सफर अचानक खत्म हो गया. जन शक्ति जनता दल के नेशनल प्रेसिडेंट तेज प्रताप को कानूनी मुश्किलों और कोर्ट में चल रहे मामलों की वजह से शो छोड़ना पड़ा. शो से उनकी विदाई भावुक रही. शो से बाहर आने के बाद तेज प्रताप ने आईएएनएस से खास बातचीत की और बताया कि उन्होंने 'राइज एंड फॉल' में हिस्सा लेने का फैसला लोगों के सामने अपना अलग पक्ष रखने और उन तक पॉजिटिव बातें पहुंचाने के लिए किया था. इसके अलावा, उन्होंने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को शो में भेजने की इच्छा जताई.

क्या बोले तेज प्रताप

आईएएनएस से खास बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा, ''मैंने खुद को दिखाने और यह पक्का करने के लिए रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में हिस्सा लिया कि लोगों तक पॉजिटिव चीजें पहुंचें. पॉलिटिक्स एक अलग मामला है. हम जाति आधारित पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होते. जो लोग ऐसा करना चाहते हैं, वे करते रहें. हम सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं.''

उन्होंने कहा, ''शो अच्छा चल रहा था और मैंने वहां अपना समय बहुत एन्जॉय किया. शो ने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया. मैं कई अच्छे लोगों और सेलिब्रिटीज से मिला. यह दोस्त बनाने का एक नया मौका था और मैंने बहुत अच्छा समय बिताया.''

क्यों निकले तेज प्रताप

शो छोड़ने की वजह बताते हुए तेज प्रताप ने कहा, ''कुछ कानूनी दिक्कतों और कोर्ट में चल रहे मामलों के कारण मुझे यह फैसला लेना पड़ा. कई लोग ऐसे शो का हिस्सा बने रहना चाहेंगे, लेकिन मेरे लिए मौजूदा हालात में शो से बाहर होना जरूरी था. शो में बिताए समय से मैं बेहद खुश हूं. मुझे यहां कोई परेशानी नहीं हुई.''

बातचीत के दौरान तेज प्रताप ने अपने राजनीतिक सफर के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, ''मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता हूं और बिहार में अपनी पार्टी मैंने खुद शुरू की थी. पार्टी को आगे बढ़ाने और राज्य में अपना संगठन तैयार करने के लिए मैंने अपने स्तर पर काम किया है.''

अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आना चाहिए

जब आईएएनएस ने तेज प्रताप से पूछा कि अगर उन्हें मौका मिले तो वह किन नेताओं को रियलिटी शो में देखना चाहेंगे तो उन्होंने कहा, ''अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को शो में देखना चाहूंगा. इन नेताओं समेत दूसरे लोगों को भी साथ लाने के बारे में सोचा जा सकता है. इसके बाद सभी मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है.''

इस बीच, शो में तीन वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट्स की एंट्री ने मुकाबले को नया मोड़ दिया है. ऋषभ जायसवाल पेंटहाउस में शामिल हुए, जबकि जसवंत बोपन्ना और सोनम मलिक ने बेसमेंट में अपनी जगह बनाई. नए कंटेस्टेंट्स के आने से शो में नए समीकरण बनने की उम्मीद है. 'राइज एंड फॉल 2' अमेजन एमएक्स प्लेयर और प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम है.

