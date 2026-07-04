टेलर स्विफ्ट ने कर ली शादी, जानें कौन हैं ट्रैविस केल्स

मशहूर पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट की शादी की चर्चा काफी समय से है. वहीं अब उन्होंने शादी कर ली है. दरअसल, टेलर स्विफ्ट अमेरिकी फुटबॉल स्टार ट्रैविस केल्स के साथ न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्डन (एमएसजी) में शादी कर ली है. इस शादी में कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुईं. जबकि शादी से पहले वह अपनी करीबी दोस्त और सुपरमॉडल गिगी हदीद के घर पहुंचीं थी, जिससे यह चर्चा तेज हो गई थी कि गिगी इस खास मौके पर उनकी ब्राइड्समेड्स में शामिल हो सकती हैं. हालांकि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कपल की शादी में कोई ब्राइड्समेड या ग्रूम मैन नहीं था.

टेलर स्विफ्ट ने कर ली शादी

CNN के अनुसार, सिंगर के एक प्रतिनिधि ने यह जानकारी दी कि टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स ने शादी कर ली है. कपल के पुराने दोस्त एडम सैंडलर ने शादी की रस्में पूरी करवाईं और उनके भाइयों ने 'मैन ऑफ़ ऑनर' और 'बेस्ट मैन' की भूमिका निभाई. वहीं फैंस को कपल के शादी का ऐलान करने और शादी की तस्वीरें शेयर करने का फैंस को इंतजार है.

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शादी में मेहमानों की लिस्ट में पॉपुलर नाम

डेली मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, शादी में शामिल करीब 1,000 मेहमान शामिल होने वाले हैं, जिसमें मशहूर फिल्म निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग और रैपर जे-जी से लेकर गिगी हदीद और उनके बॉयफ्रेंड का नाम शामिल है. 'फीमेल फर्स्ट यूके' के मुताबिक, शादी को देखते हुए मैडिसन स्क्वायर गार्डन के आसपास की कई सड़कों को बंद कर दिया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पूरे समारोह के दौरान मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे.

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