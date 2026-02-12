टॉक्सिक के 120 करोड़ डील पर दिल राजू का करारा जवाब, कहा- फेक बता रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट दिखा दूंगा

तेलुगु फिल्म 'टॉक्सिक' के 120 करोड़ के थिएट्रिकल राइट्स डील को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर दिल राजू ने खुलकर जवाब दिया है. सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस बड़ी डील को फर्जी बता रहे थे. अब दिल राजू ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. एक प्रेस मीट के दौरान दिल राजू ने साफ कहा, “जो लोग कह रहे हैं कि 120 करोड़ की डील फेक है, पेमेंट ट्रांसफर होते ही मैं बैंक स्टेटमेंट दिखा दूंगा.” उनके इस बयान के बाद फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है.

सोशल मीडिया पर उठने लगे थे सवाल

टॉक्सिक फिल्म के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के थिएट्रिकल राइट्स 120 करोड़ में बिकने की खबर सामने आई थी. इतनी बड़ी रकम को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे थे. कुछ यूजर्स का कहना था कि यह आंकड़ा बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है. दिल राजू के बयान से साफ है कि वह इन अफवाहों से परेशान हैं और सही समय आने पर सबूत देने को तैयार हैं. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि डील पूरी तरह असली है और भुगतान की प्रक्रिया जारी है.

फिल्म टॉक्सिक को लेकर पहले से ही काफी चर्चा है और अब इस विवाद ने इसे और सुर्खियों में ला दिया है. इंडस्ट्री में 120 करोड़ जैसी बड़ी डील को लेकर बहस तेज हो गई है. अब सभी की नजर इस पर है कि पेमेंट ट्रांसफर होने के बाद क्या दिल राजू वाकई बैंक स्टेटमेंट सार्वजनिक करेंगे. फिलहाल, उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.