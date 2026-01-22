तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप के बाद दिखा नया वीडियो, एपी ढिल्लों बोले- अपनी कहानी अधूरी है अभी

एपी ढिल्लों...नाम सुनकर आपको उनके हिट गाने याद आते रहे होंगे. लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये नाम सुनने के बाद दो और नाम याद आ रहे हैं एक तारा सुतारिया और दूसरा वीर पहाड़िया. वजह आप समझ ही गए होंगे. वो वायरल वीडियो तो याद ही होगा नहीं पता तो हम बता देते हैं. दरअसल वीर और तारा एक साथ एपी की एक कॉन्सर्ट में गए थे. यहां तारा, एपी के साथ स्टेज पर चली गईं. दोनों का गाना 'थोड़ी सी दारू' चल रहा था.

इस बीच दोनों की करीबी वीर पहाड़िया को खल गई. ऐसा उन्होंने कहा नहीं लेकिन चेहरे पर साफ नजर आया. इवेंट के बाद तारा ने इसे लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट की. पोस्ट पर वीर का रिएक्शन भी था. देखकर लगा कि सब नॉर्मल है लेकिन चाहकर भी हालात संभल नहीं पाए और वही हुआ जिसका डर था. इस कपल का ब्रेकअप हो गया. ना पैच की और ना ही ब्रेक की कोई ऑफीशियल अनाउंसमेंट की गई लेकिन सब कुछ समझना बहुत ही आसान था क्योंकि गवाही वीर का चेहरा और हावभाव दे रहे थे.

अब इधर ब्रेक की खबरें आईं उधर दोनों अलग-अलग नजर आने लगे मामला क्लियर हो गया कि दाल में कुछ काला है. इन दोनों का पैकअप हो गया वहीं जिस इंसान के इवेंट पर सारा रायता फैला वह इस सबसे अनजान अपनी ट्रिप इंजॉय कर रहा है. हम बात कर रहे हैं एपी के लेटेस्ट वीडियो की. उन्होंने लोकेशन रिवील नहीं की लेकिन वह अपनी हाईएंड गाड़ी में मस्त ड्राइव इंजॉय करते हुए वही गाना सुनते नजर आए. इस वीडियो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, अपनी कहानी तो अधूरी है अभी. बता दें कि ये गाना एपी ने श्रेया घोषाल के साथ मिलकर गाया था. इस गाने के वीडियो में उनके साथ तारा सुतारिया नजर आई थीं.