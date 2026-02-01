विज्ञापन

वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया का ब्रेकअप कनफर्म, अपने स्पेशल डे पर तन्हा-तन्हा दिखे वीर

एपी ढिल्लों और तारा सुतारिया के वायरल कॉन्सर्ट वीडियो के बाद से वीर पहाड़िया के साथ उनके ब्रेकअप की चर्चा थी. अब वीर के बर्थडे पार्टी के बाद ये मामला और गर्म हो गया.

वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया का ब्रेकअप कनफर्म, अपने स्पेशल डे पर तन्हा-तन्हा दिखे वीर
वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया का ब्रेकअप कनफर्म
नई दिल्ली:

एक्टर वीर पहाड़िया ने रविवार (1 फरवरी) को दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाया. ऑरी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें मजेदार बर्थडे पार्टी की झलक दिखाई गई. इस क्लिप में हमें सभी बी-टाउन सेलेब्स की झलक मिली जो इस बर्थडे सेलिब्रेशन का हिस्सा थे. वीर के भाई शिखर पहाड़िया से लेकर खुशी कपूर, भूमि पेडनेकर, नीसा देवगन, बादशाह, रिया चक्रवर्ती, अर्जुन कपूर तक पूरा गैंग वीर के खास दिन पर धमाल मचाने के लिए एक साथ आया. ऑरी ने बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर कैनेडियन सिंगर टेट मैक्रे का गाना "जस्ट कीप वाचिंग" लगाया था.

वीडियो मजेदार है हालांकि नेटिजन्स ने यह नोटिस किया कि वीर की एक्स गर्लफ्रेंड, तारा सुतारिया इस पार्टी से गायब हैं. यूजर्स इस पोस्ट को वीर और तारा के बीच रूमर्ड ब्रेकअप की कनफर्मेशन मान रहे हैं. कुछ इंटरनेट यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में जाकर पूछा, "तारा कहां है??"

एक और ने कहा, "इस रील में तारा सुतारिया और एपी ढिल्लों क्यों नहीं हैं?" एक कमेंट था, "इस पार्टी में एक इंसान बहुत ज्यादा मिसिंग है." एक यूजर ने शेयर किया, "ऑरी चुपचाप ब्रेकअप की अफवाहों को कनफर्म कर रहा है."

अगर रिपोर्ट्स की मानें तो एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में स्टेज पर क्रिएट हुए सीन के कुछ समय बाद ही तारा और वीर ने अलग होने का फैसला कर लिया. हालांकि न तो तारा और न ही वीर ने कोई ऑफिशियल कनफर्मेशन दी है. यह भी साफ नहीं है कि दोनों ने ऐसा कदम क्यों उठाया. बता दें कि तारा और वीर ने 2025 की शुरुआत में डेटिंग शुरू की थी और 2025 के बीच में अपने रिश्ते को पब्लिक किया था.

हाल के दिनों में दोनों को अक्सर अलग-अलग इवेंट्स में एक साथ देखा जाता था और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए प्यार भरे पोस्ट भी शेयर किए थे. पिछले साल नवंबर में तारा की बर्थडे पार्टी में भी वीर उनके साथ नजर आए थे. हालांकि एपी ढिल्लों के साथ उस वायरल वीडियो के बाद से वीर और तारा अलग अलग ही नजर आए.

