वेदा को जज मत करिए... जॉन अब्राहम के जर्नलिस्ट को फटकार लगाने के बाद तमन्ना भाटिया ने शेयर किया पोस्ट

जॉन अब्राहम अपनी नई फिल्म वेदा के लिए तैयार हैं, जो 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है. लेकिन इससे ज्यादा बिहेवियर के चर्चे सोशल मीडिया पर हो रहे हैं. इसकी वजह हाल ही में मुंबई में वेदा के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर एक्टर द्वारा एक पत्रकार के सवाल पर गुस्सा होना है. दरअसल, जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि वह लगातार एक्शन फिल्में करके दोहराव कर रहे हैं, जिस पर जॉन अब्राहम ने पत्रकार को जवाब देते हुए कहा, "क्या मैं बुरे सवाल और बेवकूफों को बुला सकता हूं" और कहा, "क्या आपने फिल्म देखी है?" .

वहीं आगे जब रिपोर्टर ने कहा कि उसने ट्रेलर देखा है, तो जॉन ने कहा, "फिल्म देखें और फिर फैसला करें, और फिर मैं पूरी तरह से आपका हूं. आप जो भी कहें. लेकिन अगर आप गलत हैं, तो मैं आपको पलटकर चीर दूंगा." इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और जॉन अब्राहम की काफी आलोचना हुई. लेकिन अब फिल्म की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है.

Don't judge Vedaa by its cover - Trust me when I say, it's more than just an action film!

My friend @TheJohnAbraham , one of the nation's favorite action heroes is bringing his incredible influence to a genre he's totally mastered.



This time, he's telling a different kind of… pic.twitter.com/TYhN9ra2Xc