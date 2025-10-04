आप मरने वाले हो? चाकू लगने के बाद खून से लथपथ सैफ अली खान को देख बेटे तैमूर ने कही थी ये बात

इस साल की शुरुआत में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जब सैफ अली खान के बांद्रा वाले घर में छोटे बेटे जेह अली खान के कमरे एक शख्स घुस गया था. वहीं आरोपी से लड़ते हुए सैफ अली खान पर छह बार हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें से दो बहुत सीरियस जगह पर लगे थे. वह स्पाइन के करीब थे. वहीं इसी घटना का जिक्र सैफ अली खान ने ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो में किया और बताया कि हादसे के समय तैमूर ने कैसे रिएक्ट किया.

सैफ अली खान ने कहा, मेरे पैर में चाकू लगा था और हर तरफ खून ही खून था. तैमूर ने मुझे ऊपर देखा और कहा, आप मरने वाले हो. मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं लगता. इसे सुनते ही काजोल सैफ के पास जाती हैं और उन्हें गले लगा लेती हैं. एक्ट्रेस ने कहा, आप रियल हीरो हो. ट्विंकल उस रात के हादसे के बारे में सुनकर हैरान नजर आती हैं.

इससे पहले दिल्ली टाइम्स के साथ बातचीत में सैफ अली खान ने इस हादसे के बारे में कहा, करीना डिनर के लिए बाहर गई थी और मेरे पास सुबह कुछ काम था इसीलिए मैं घर पर था. वह वापस आई और हमने बात की और सोने चले गए. थोड़ी देर बाद हाउस हेल्प आई और उसने कहा, कोई घर में घुस आया है. जेह के रुम में चाकू के साथ एक आदमी है और पैसे मांग रहा है. रात के लगभग 2 बजे थे, मैं समय थोड़ा गलत बता सकता था, लेकिन देर हो चुकी थी... ज़ाहिर है, मैं थोड़ा घबरा गया, और देखने के लिए अंदर गया, और मैंने देखा कि एक आदमी जेह के बिस्तर के ऊपर दो डंडे पकड़े हुए था. असल में वह एक हेक्सा ब्लेड था."

आगे एक्टर ने कहा, "उसके दोनों हाथों में चाकू थे और उसने नकाब पहना हुआ था. वह एक अनरियल सीन था. और अचानक कुछ हुआ, और मैंने उसे पकड़ लिया. मैं दौड़ा और उसे नीचे खींच लिया, और फिर हम लड़ने लगे. वह मेरी पीठ पर जितनी ज़ोर से मार सकता था, मार रहा था, और बस धमाकों की आवाज आ रही थी."

गौरतलब है कि इस हादसे की बाद सैफ अली खान को सर्जरी करवानी पड़ी. उन्हें पास के लीलावती अस्पताल ले जाया गया. जहां उनकी स्पाइन से 2.5 इंच ब्लेड निकाला गया. इसके अलावा उनकी गर्दन और कंधे पर भी कट था, जिसका इलाज किया गया.

