सैफ अली खान पर चाकू से हुए हमले को लोगों ने बताया था नकली, अब एक्टर बोले- मुझे एम्बुलेंस में जाना...

एक्टर सैफ अली खान ने खुद पर हुए चाकू से हमले को याद किया और बताया कि उन्होंने अस्पताल में व्हीलचेयर लेने से मना कर दिया था. टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में बात करते हुए सैफ ने बताया कि उन्होंने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर एम्बुलेंस में लौटने से मना कर दिया था. सैफ अली खान ने यह भी बताया कि जब वह घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने स्ट्रैचर मांगा. ना कि व्हील चेयर. बता दें कि हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो में अक्षय कुमार के साथ सैफ अली खान पहुंचे थे. जहां उन्होंने अपने चाकू वाले हादसे पर रिएक्शन दिया.

एक्टर ने कहा, हम अस्पताल के अंदर घुसे और वहां लोग इमरजेंसी के बाहर सोए हुए थे. मैंने एक आदमी से कहा, हमें स्ट्रैचर मिल सकता है. उन्होंने कहा व्हीलचेयर. मैंने कहा, नहीं. मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रैचर की जरुरत है. उन्होंने कहा, नहीं और आखिर में मैंने कहा, सुनो वह सोकर नहीं उठा था. मैंने कहा, मैं सैफ अली खान हूं. यह मैडिकल इमरजेंसी है. और फिर वह ऐसा था ओह. "तब आपको पता चलता है कि सारा कोलाहल मच गया."

इस पर अक्षय कहते हैं, "लड़ने के लिए आपको सलाम. यह आपकी बहुत बहादुरी थी. ऐसा नहीं होता, मैं आपको बता दूं, आप एक असली हीरो रहे हैं, कम से कम अपने बेटे और अपने परिवार के लिए तो." वहीं काजोल अस्पताल से डिस्चार्ज होने के वीडियो के बारे में तारीफ करती हुई नजर आती हैं, जो कि सर्जरी के एक हफ्ते बाद का है. इस पर सैफ कहते हैं, जब यह खत्म हुआ. कुछ लोग थे, जो सलाह दे रहे थे कि कैसा करना चाहिए थे. मीडिया जानना चाहता था. कोई मेरी नहीं सुन रहा था. अगर मीडिया को उत्सुकता है, तो हमें इसे सुलझा लेना चाहिए. मुझे अस्पताल से पैदल ही बाहर निकलने दो, क्योंकि मैं चल सकता हूं.'"

एम्बुलेंस या व्हीलचेयर से घर ना लौटने का कारण बताते हुए सैफ अली खान ने कहा, "यह बहुत बुरा था (चाकू से हुए गर्दन पर हमले की ओर इशारा) लेकिन सब ठीक था. उन्होंने टांके लगाए, और मैं एक हफ्ते तक वहां रहा. पीठ ठीक थी, और चलने में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं चल सकता था. व्हीलचेयर की ज़रूरत नहीं थी. फिर किसी ने कहा, 'आपको एम्बुलेंस में जाना चाहिए,' किसी ने कहा, 'आपको व्हीलचेयर पर जाना चाहिए.' मेरी सहज भावना थी, परिवार, फैंस, शुभचिंतकों, किसी के साथ भी, किसी भी तरह की घबराहट या चिंता क्यों पैदा करें? और बस एक तस्वीर संदेश भेजने के लिए बाहर जाएं कि आप ठीक हैं. यही विचार था. लेकिन फिर इस पर बहुत सारे रिएक्शन आए. 'यह नकली है और यह सच है'."