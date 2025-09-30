तब्बू की बहन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में नहीं हैं माधुरी-जूही से जरा भी कम...

विज्ञापन

तब्बू की बहन की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई स्टार्स हैं, जिनके बड़े-छोटे भाई-बहन भी बॉलीवुड में काम करते नजर आए हैं. इन स्टार्स की लिस्ट बहुत लंबी और गिनने बैठे तो बहुत नाम सामने आएंगे. हम यहां बात करेंगे बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज आजमी की. फराह को हम नसीब अपना-अपना, ईमानदार और फासले जैसी फिल्मों से जानते हैं. फिलहाल वह बॉलीवुड में एक्टिव नहीं हैं. उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी नॉर्मल रही है और उन्होंने दो शादी रचाई थी. चलिए इन 10 तस्वीरों को देखने के साथ-साथ जानते हैं फराह नाज के बारे में.
 


फराह नाज आजमी बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी की सगी भतीजी हैं और शबाना गीतकार जावेद अख्तर की पत्नी हैं. तब्बू और फराह दोनों सगी बहने हैं और हैदराबाद में पैदा हुई हैं.

फराह ने 80 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखा था. उन्हें यशराज बैनर की फिल्म फासले से बॉलीवुड डेब्यू करने का मौका मिला. फराह की खूबसूरती देख दर्शक उनके दीवाने हो गए थे.

फराह का फिल्मी करियर ज्यादा हिट तो नहीं रहा, लेकिन उनके हिस्से में कई सुपरहिट फिल्में जरूर आई हैं, जिसमें हलचल, शिखर, मुकाबला, जवानी जिंदाबाद, नसीब अपना-अपना और गोविंदा संग लव 86 भी शामिल है.

फराह ने अपने फिल्मी करियर में संजय दत्त, अनिल कपूर, गोविंदा और आमिर खान जैसे सुपरस्टार संग काम किया है और इस दौरान उनका नाम कई एक्टर्स संग भी जुड़ा है.

फराह ने साल 1985 में फिल्म फासले से डेब्यू किया था और फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल तक काम किया. इस दौरान साल 1996 में उन्होंने दारा सिंह के बेटे विंदू दारा सिंह से शादी रचाई.

विंदू दारा सिंह से उनकी शादी साल 2002 तक चली और फिर एक्टर से तलाक के बाद साल 2003 में को-एक्टर सुमित सहगल से शादी रचाई. सुमित भी तलाकशुदा थे. सुमित की पहली शादी (1900-2003) तक शाहीन बानो से हुई थी.

फराह को पहली शादी से बेटा फतेह सिंह रंधावा हुए, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. सुमित सहगल संग शादी से उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ है, लेकिन कपल बीते 22 साल से खुशी-खुशी रह रहा है.

फराह को आखिरी बार साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म शिखर में देखा गया था और उससे पहले वह सुपरहिट कॉमेडी ड्रामा फिल्म हलचल में परेश रावल की पत्नी के रोल में नजर आई थीं.

फराह बीते 20 सालों से बॉलीवुड से दूर हैं और लाइमलाइट में भी नहीं रहती हैं और ना ही उन्हें किसी बी-टाउन पार्टी, स्टारकिड की शादी में स्पॉट किया जाता है. फराह सोशल मीडिया पर जरूर एक्टिव हैं.
 

फराह खान ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया हुआ है और उन्हें यहां 16 हजार से ज्यादा फैंस फॉलो करते हैं. फराह के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्ट्रेस की फैमिली और उनकी जवानी के दिनों की तस्वीरें देखने को मिलेंगी. 

