फराह नाज का बेटा दिखता है सबसे हटके, पर्सनैलिटी में छोड़े सारे हीरो पीछे, फोटो देख लोग बोले- बिल्कुल धर्मेंद्र की झलक

फराह नाज अपने टाइम में बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं. फराह नाज बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू की बड़ी बहन भी हैं. वैसे तो आजकल सभी स्टारकिड्स के बारे में लोगों को पता है और वे सबके बारे में जानकारी रखना पसंद करते हैं. पर आज के इस पोस्ट में हम आपकी मुलाक़ात फराह नाज के बेटे फतेह रंधावा से करा रहे हैं. फराज नाज के बेटे फतेह रंधावा तब्बू के भतीजे हैं. हमें यकीन है कि अधिकतर लोगों ने अभी तक फतेह रंधावा को देखा नहीं होगा और अगर देखा भी होगा तो उन्हें पता नहीं होगा कि ये फराह नाज के बेटे हैं.

फराह नाज के बेटे फतेह को सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव देखा जाता है. वे अक्सर यहां अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. फतेह की सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग भी बड़ी है. फतेह को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि करण जौहर उन्हें अपनी आगामी फिल 'दोस्ताना 2' में लॉन्च कर सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फतेह, फराह नाज और बिंदु दारा सिंह के बेटे हैं. पर्सनालिटी में फतेह ह्रितिक और शाहिद जैसे हीरो को टक्कर देते हैं. फतेह को देखने के बाद लोग उन्हें बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार बता रहे हैं. कई लोग तो उनकी तुलना वेटरन एक्टर धर्मेन्द्र से कर रहे हैं.

करण जौहर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें फतेह में बहुत पोटेंशियल नजर आता है. वे भी सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरह बॉलीवुड के अगले स्टार बन सकते हैं. गौरतलब है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को करण जौहर ने ही अपनी फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से लॉन्च किया था. वहीं तब्बू के भतीजे और फराह नाज के बेटे होने की वजह से लोगों की उनसे उम्मीदें भी बहुत है. तो कैसे लगे आपको फराह नाज के बेटे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं.