तब्बू की बहन खूबसूरती में उसने भी चार कदम आगे हैं. वो भी एक टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं. तब्बू की बहन को देखने के बाद लोग उन्हें नेचुरल ब्यूटी बुला रहे हैं.

तब्बू की बहन की रेयर 10 फोटो, हर एक फोटो है हसीन, 5वीं देख बोलेंगे- तब्बू से भी ज्यादा नेचुरल ब्यूटी
तब्बू की बहन फराह की 10 खूबसूरत तस्वीरें
नई दिल्ली:

Tabu Sister Farah Naaz Photos: तब्बू बॉलीवुड की बड़ी स्टार हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि उनकी बड़ी बहन भी एक्ट्रेस रह चुकी हैं. तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज आजमी हैं, जो 80 के दशक में ऋषि कपूर और संजय दत्त समेत कई स्टार्स संग काम कर चुकी हैं. फराह को यशराज बैनर तले बनी फिल्म फासले से जाना जाता है और उन्होंने फिल्म नसीब अपना-अपना में ऋषि कपूर के साथ काम किया था. खूबसूरती में तब्बू से जरा भी कम नही हैं. चलिए देखते हैं तब्बू की बड़ी बहन फराह की 10 तस्वीरें.
 

फराह नाज और तब्बू दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर की पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी की सगी भतीजी हैं. फराह और तब्बू दोनों बहनों का जन्म हैदराबाद में हुआ है.
 

फराह ने तब्बू से पहले 80 के दशक में बॉलीवुड में दस्तक दी थी. फराह को फिल्म इंडस्ट्री के टॉप फिल्म बैनर यशराज की फिल्म फासले से डेब्यू करने का शानदार मौका मिला था. फराह पहली फिल्म से पसंद की गई थीं.
 


फराह नाज ने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन तब्बू जैसा नाम नहीं मिला. फराह की सुपरहिट फिल्मों में हलचल, शिखर, मुकाबला, जवानी जिंदाबाद, नसीब अपना-अपना और गोविंदा संग लव 86 भी शामिल है.


फराह ने 80 के दशक के स्टार अनिल कपूर, संजय दत्त और गोविंदा समेत कई स्टार्स संग काम किया. वह आमिर खान के साथ भी काम कर चुकी हैं. फिल्मी करियर के दौरान उनका नाम कई एक्टर्स संग भी जुड़ा.  


1985 में फिल्म फासले से डेब्यू करने बाद फराह नाज ने बॉलीवुड में दो दशक तक काम किया और फिल्मी करियर के दौरान ही उन्होंने देश के सबसे बड़े पहलवान दारा सिंह के बेटे विंदू दारा सिंह से शादी रचाई थी .

फराह और विंदू दारा सिंह की शादी (1996) ज्यादा लंबे समय तक चली नहीं और उनका साल 2002 में तलाक हो गया. साल 2003 में फराह ने एक्टर सुमित सहगल से शादी रचा दोबारा घर बसा लिया.  


वहीं, सुमित सहगल भी तलाकशुदा थे. एक्टर ने पहले शादी शाहीन बानो से 1990 में की थी और साल 2003 में तलाक ले लिया था. तलाक वाले साल में ही सुमित ने फराह संग शादी रचाई थी.


फराह को विंदू दारा सिंह से एक बेटा फतेह सिंह रंधावा हुआ, जो फिल्मी दुनिया से दूर, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. लेकिन सुमित सहगल से एक्ट्रेस को कोई बच्चा नहीं हुआ है. कपल की शादी को 22 साल हो चुके हैं.


साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म शिखर में फराह को आखिरी बार देखा गया था और साल 2005 में वह सुपरहिट कॉमेडी ड्रामा फिल्म हलचल में वह एक्टर परेश रावल की पत्नी के रोल में दिखी थीं.

अब एक्ट्रेस ने बीते 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री का मुंह नहीं देखा है. कह सकते हैं कि दूसरी शादी के बाद से एक्ट्रेस ने फिल्मों से किनारा कर लिया है. फराह किसी बी-टाउन पार्टी और इवेंट में भी नजर नहीं आती हैं.

