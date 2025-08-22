डिंपल यादव को क्रश बताने के बाद स्वरा भास्कर ने बदला अपना ट्विटर बायो, बोलीं- सर्वनाश के बीच...

कुछ ही दिन पहले, अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने अपने हालिया इंटरव्यू की एक क्लिप के बाद इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि उन्हें समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर क्रश है. सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हंगामा इसी इंटरव्यू में उनके यौन रुझान पर दिए गए बयानों से हुआ. इंटरव्यू में स्वरा भास्कर (Swara Bhasker Bisexual Comment) ने कहा, "हम सभी बायसेक्सुअल हैं". स्वरा के इसी बयान के बाद काफी बवाल मच गया.
शुक्रवार को, अभिनेत्री ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट X पर अपने कई विरोधियों को करारा जवाब दिया, जिन्होंने उनके इस स्टेटमेंट के लिए उन पर निशाना साधा था. स्वरा भास्कर ने X पर अपना बायो अपडेट किया, जिसमें अब लिखा है, "लड़कियों के क्रश की पैरोकार. पार्ट टाइम एक्टर, फुल टाइम ट्विटर पेस्ट. अराजकता की रानी. सर्वनाश के बीच अपनी राह तलाश रही हूं. आज़ाद फ़िलिस्तीन!"
Thought it's time to change the bio ???????? pic.twitter.com/iFzTt1M0QA— Swara Bhasker (@ReallySwara) August 22, 2025
इतना ही नहीं स्वरा ने अपने नए बायो का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, ताकि उन्हें ट्रोल करने वाली इस नए अपडेट से न चूकें. उन्होंने अपने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, "सोचा कि बायो बदलने का समय आ गया है."
इंटरव्यू में रखी थी अपनी राय
पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में स्वरा भास्कर अपने पति और राजनेता फहाद अहमद के साथ पहुंची थी. उन्होंने ने कहा कि विषमलैंगिकता या हेट्रोसेक्सुएलिटी एक 'विचारधारा' है जो इंसानों पर थोपी गई है.
"Everyone is Bisexual. I have a crush on Dimple Yadav"— Sunanda Roy ???? (@SaffronSunanda) August 18, 2025
Swara Bhaskar ????
Now I am feeling bad for Akhilesh Yadav and Swara's husband ????pic.twitter.com/JVc1z12w7n
स्वरा भास्कर ने कहा, "हम सभी बायसेक्सुअल हैं. अगर आप लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें, तो हम असल में बायसेक्सुअल हैं, लेकिन विषमलैंगिकता (heterosexuality) एक विचारधारा है, जो हजारों सालों से सांस्कृतिक रूप से हमारे अंदर डाली गई है. क्योंकि मानव जाति इसी तरह आगे बढ़ेगी, इसलिए इसे आदर्श होना ही चाहिए." जब होस्ट ने पूछा कि उनका किस पर क्रश है, तो अभिनेत्री ने समाजवादी पार्टी की सांसद और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का नाम लिया.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं