विज्ञापन

डिंपल यादव पर मेरा क्रश, हम सब बाइसेक्सुअल- स्वरा भास्कर

स्वरा भास्कर के बाइसेक्सुअल वाले इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोगों के अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. इसमें ज्यादातर नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिले.

Read Time: 3 mins
Share
डिंपल यादव पर मेरा क्रश, हम सब बाइसेक्सुअल- स्वरा भास्कर
स्वरा भास्कर के बयान पर बवाल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने हाल ही में अपने पति फहद अहमद के साथ एक इंटरव्यू में सनसनीखेज बयान दिया है. उन्होंने कहा, “हम सभी बाइसेक्सुअल हैं” और यह भी दावा किया कि हेटरोसेक्सुअलिटी एक ऐसी विचारधारा है जो समाज ने हम पर थोपी है. इस दौरान स्वरा ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव को अपना क्रश बताया और साथ ही अपनी पहली मुलाकात के बारे में भी बात की. बता दें कि यह बातचीत 'पति पत्नी और पंगा - जोड़ियों का रियलिटी चेक' में हुई.

स्वरा भास्कर जिन्हें ‘रांझणा' और ‘अनारकली ऑफ आरा' जैसी फिल्मों में उनकी शानदार एक्टिंग के लिए तारीफ मिली है. स्वरा हमेशा से जाति, वर्ग और लिंग जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती आई हैं. उनकी यह बेबाकी कई बार उन्हें विवादों में भी ले आई है. इंडियन एक्सप्रेस के ‘स्क्रीन' के साथ दिए गए इंटरव्यू में स्वरा ने कहा, “अगर लोगों को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए तो हम असल में बाइसेक्सुअल हैं. लेकिन हेटरोसेक्सुअलिटी एक ऐसी विचारधारा है, जो हजारों सालों से हम पर थोपी गई है, क्योंकि मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए इसे नॉर्मल बनाना जरूरी था.” 

इसके बाद उन्होंने मजाक में कहा, “मुझे डिंपल यादव जी पर क्रश है.” इस पर इंटरव्यूअर ने फहद से मजाक में कहा कि वे अपने कान बंद कर लें. इंटरव्यूवर ने पूछा कि कोई ऐसा है कि जिसपे आपका क्रश हो और आप बताना चाहें? स्वरा भास्कर ने पति फहाद की तरफ इशारा करके बोला कि उत्तर प्रदेश में इनका करियर जाने वाला है. स्वरा ने कहा, बहुत बड़ा वाला क्रश है मुझे, मैं जब डिंपल यादव जी से मिली. फहाद ने कहा, अखिलेश यादव जी की वाइफ. स्वरा भास्कर के इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है.

सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन

स्वरा के इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोगों के अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. इसमें ज्यादातर नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिले. कई लोगों ने स्वरा के बयान को उनकी राजनीतिक इच्छाएं से जोड़ा, क्योंकि उनके पति फहद समाजवादी पार्टी के नेता हैं. एक यूजर ने लिखा, “ये अब समाजवादी पार्टी में टिकट पाने की कोशिश कर रही हैं. भगवान करे अखिलेश भैया इन्हें गोरखपुर से खड़ा करें.” एक यूजर ने कहा, “ये ‘हम' नहीं, सिर्फ ‘वो' हैं. वो बाइसेक्सुअल हैं या जो भी हैं.” वहीं कुछ लोगों ने स्वरा पर सभी की तरफ से बोलने की हिम्मत करने को लेकर निशाना साधा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Swara Bhasker Bisexual, Swara Bhasker Dimple Yadav Crush, Swara Bhasker Fahad Ahmad, Swara Bhasker Sexuality Statement, Swara Bhasker Bisexual Comment
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com