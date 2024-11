पति फहाद अहमद की हार से तिलमिलाईं स्वरा भास्कर, ट्वीट कर बोलीं- 'जिन मशीनों से...'

महाराष्ट्र की अणुशक्तिनगर विधानसभा सीट से फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद हार की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं. कई राउंड की मतगणना में आगे रहने के बाद जब फहाद अहमद पीछे चल रहे हैं, तो अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने ईवीएम पर सवाल उठाया है. शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट के उम्मीदवार फहाद अहमद वर्तमान में अजीत पवार की एनसीपी की उम्मीदवार सना मलिक से 3,000 से अधिक मतों से पीछे चल रहे हैं और मतगणना पूरी होने वाली है. बता दें, खबर लिखने तक मतगणना पूरी हो चुकी थी और ताजा आंकड़ों के मुताबिक फहाद अहमद हार गए हैं.

स्वरा ने ईवीएम पर उठाए सवाल

स्वरा भास्कर ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा, फहाद अहमद मुंबई की अणुशक्ति नगर सीट पर तब तक आगे चल रहे थे, जब तक कि 99 प्रतिशत चार्ज वाली ईवीएम नहीं खोली गईं. उन्होंने कहा, "अणुशक्ति नगर विधानसभा में एनसीपी-एसपी के फहाद जिरार अहमद द्वारा लगातार बढ़त बनाए रखने के बाद... राउंड 17, 18, 19 में अचानक 99 प्रतिशत बैटरी चार्जर वाली ईवीएम खुल गईं और भाजपा समर्थित एनसीपी-अजीत पवार उम्मीदवार ने बढ़त बना ली."

In #AnushaktiNagar vidhaan sabha after a steady lead by @FahadZirarAhmad of NCP-SP.. round 17, 18, 19 suddenly 99% battery charger EVMs are opened and BJP supported NCP-Ajit Pawar candidate takes lead. How can machines that have been voted on ALL day long have 99% charged… https://t.co/GknxDWOb5v