वहीदा रहमान की फिल्म में कोई हीरो नहीं करना चाहता था ये रोल, फिर धर्मेंद्र ने दिखाई हिम्मत और फिल्म को बनाया हिट

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के जाने से फैंस के साथ सेलेब्स को बड़ा झटका लगा है. धर्मेंद्र ने वहीदा रहमान के साथ कुछ फिल्मों में काम किया है. उन्होंने बताया है कि वो सेट पर बहुत कम बात करते थे.

सेट पर धर्मेंद्र से बहुत कम बात करती थीं वहीदा रहमान
बॉलीवुड इस समय अपने ‘ही-मैन' धर्मेंद्र की मौत का दुख मना रहा है. एक्टर का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. धर्मेंद्र बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक थे. उन्होंने 25 साल की उम्र में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया था. उन्होंने 6 दशकों तक बॉलीवुड में काम किया है. उन्होंने 60 के दशक से लेकर अब तक के सितारों के साथ काम किया है.धर्मेंद्र और वहीदा रहमान ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था. जिसमें बाजी, मन की आंखें, खामोशी और फागुन जैसी कई फिल्में शामिल हैं. वहीदा रहमान ने धर्मेंद्र के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि दोनों सेट पर बहुत कम बात किया करते थे.

सेट पर नहीं करते थे बात

फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में वहीदा रहमान ने कहा- कई साल पहले मैं उनसे फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की शाम को बैकस्टेज मिली थी. हालांकि उनकी पर्सनैलिटी बहुत प्यारी थी लेकिन वे बहुत शर्मीले और नरम दिल वाले थे. वे शर्माते हुए मेरे पास आए और कहा- मैं गांव से हूं, मैं किसी दिन आपके साथ काम करना चाहूंगा. मैंने कहा- इंशाअल्लाह हम करेंगे. वहीदा ने कहा कि क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी रिजर्व्ड थी इसलिए वे सेट पर बहुत कम बात करते थे. ये एक मजेदार पल है, लेकिन धरमजी के साथ मेरी पहली को-स्टार फिल्म खामोशी थी. ये एक गेस्ट अपीयरेंस थी क्योंकि कोई दूसरा हीरो इसे करने को तैयार नहीं था इसलिए हेमंत दा ने धरम से इसे करने के लिए कहा. गाना पुकार लो आप गाने में धरम को वापस देख सकते हैं. हमने फागुन और मन की आंखें भी कीं. वो ज्यादा बात नहीं करते थे और मैं भी बहुत रिजर्व्ड थी. इसलिए हम कम ही बोलते थे.

बॉलीवुड इतिहास के सबसे सफल सितारों में एक

बता दें धर्मेंद्र ने अपने 65 साल के करियर में अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान से भी ज्यादा हिट फिल्में दीं. जिससे वे बॉलीवुड के इतिहास के सबसे कामयाब एक्टर में से एक बन गए. धर्मेंद्र अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. उन्होंने दो शादियां की थीं और उनके 6 बच्चे हैं.

