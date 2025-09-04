विज्ञापन

सुष्मिता सेन की बेटी रेने ने हटाया चश्मा, मां की तरह मॉर्डन अवतार में करवाया फोटोशूट, फैंस रह गए हैरान

सुष्मिता सेन ने बेटी रेने के जन्मदिन पर प्यार भरा संदेश पोस्ट किया है. इसके अलावा एक्ट्रेस ने बेटी के फोटोशूट की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जो वायरल हो रहा हैं.

Read Time: 2 mins
Share
सुष्मिता सेन की बेटी रेने ने हटाया चश्मा, मां की तरह मॉर्डन अवतार में करवाया फोटोशूट, फैंस रह गए हैरान
सुष्मिता सेन ने बेटी रेने के बर्थडे पर शेयर की तस्वीरें
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस सुष्मिता सेन सिंगल मदर हैं. उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को गोद लिया और बेहतरीन परवरिश भी की है. गुरुवार को उनकी बड़ी बेटी रेने सेन का जन्मदिन है. इस खास मौके पर सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कीं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं और इस पोस्ट के जरिए अभिनेत्री ने अपनी दिल की बात बड़ी खूबसूरती से बयां की. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, मेरा पहला प्यार. तुम ईश्वर का सबसे प्यारा तोहफा हो, जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी. तुम्हें वो ही प्यार मिले, जो तुम सब पर बरसाती हो. तुम्हारे सभी सपने पूरे हों. यह तुम्हारा साल है, मेरी शोना. मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा. हमेशा जीत हासिल करो. यह पार्टी टाइम है. तुम मेरी सबसे अच्छी बच्ची और अब तक की सबसे अच्छी दीदी हो."

बात तस्वीरों की करें तो पहली तस्वीर में अभिनेत्री रेने को गले से लगाते हुए नजर आ रही हैं. वहीं, दूसरी तस्वीर पुरानी है, जिसमें रेने अपनी छोटी बहन को गोद में लिए बैठी हुई हैं.

बता दें, सुष्मिता सेन की बेटी रेने अपनी मां की तरह टैलेंटेड हैं. वह शॉर्ट फिल्म 'सुट्टाबाजी' में नजर आ चुकी हैं. 13 मिनट की इस फिल्म में रेने ने साबित कर दिया है कि वे एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी हैं. आने वाले दिनों में रेने कई प्रोजेक्ट्स में नजर आ सकती हैं.

सुष्मिता सेन ने दो बेटियों को गोद लिया था. उन्होंने साल 2000 में रेने को गोद लिया था, जबकि अलीशा साल 2010 में उनके परिवार का हिस्सा बनी. सुष्मिता के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह साल 2024 में वेब सीरीज 'आर्या 3' में नजर आई थीं. यह एक पॉपुलर सीरीज है, जिसके तीन पार्ट आ चुके हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sushmita Sen, Sushmita Sen Daughter, Renee Sen, Renee Sen Photo, Sushimta Sen Elder Daughter Photo, Renee Sen Instagram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com