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सुशांत सिंह राजपूत की छठी बरसी पर बहन श्वेता ने किया याद, बोलीं- आज वो जिंदा होते तो राम का किरदार

सुशांत सिंह राजपूत की आज छठी बरसी हैं. उन्हें गए 6 साल हो चुके हैं. इस मौके पर बहन श्वेता ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी.

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सुशांत सिंह राजपूत की छठी बरसी पर बहन श्वेता ने किया याद, बोलीं- आज वो जिंदा होते तो राम का किरदार
सुशांत सिंह राजपूत की छठी बरसी पर बहन श्वेता ने किया याद
नई दिल्ली:

सुशांत सिंह राजपूत लोकप्रिय सितारे थे. कम उम्र में ही उनहोंने दुनिया को अलविदा कह दिया. उनकी छठी बरसी पर उनकी बहन ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी. 13 जून 2026 की शाम को, उन्होंने AI से बनी एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उनके भाई को भगवान राम के रूप में दिखाया गया था, साथ ही कई अन्य तस्वीरें भी थीं. अपने मैसेज में उन्होंने सुशांत की कभी न मिटने वाली यादों और उनके मूल्यों के बारे में बात की.

जीवन और मूल्यों पर विचार

अपनी पोस्ट में श्वेता ने कहा कि समय बीतने के बावजूद उनके भाई की मौजूदगी आज भी है.  "छह साल हो गए हैं.  फिर भी कुछ आत्माएं समय से भी बड़ी हो जाती हैं." उन्होंने जोर दिया कि सुशांत की मौत के हालात के बजाय इस बात पर ध्यान दिया जाए कि वे कैसे जीते थे. उन्होंने उन्हें जिज्ञासा, दया और गरिमा वाले व्यक्ति के रूप में याद किया.

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श्वेता ने अपने भाई की मासूम जिज्ञासा और जीवन, ब्रह्मांड और इंसानी दिमाग की रहस्यमयी प्रकृति के प्रति उनके लगाव को याद किया. उन्होंने बताया कि वे सभी के साथ सम्मान से पेश आते थे और अपने आस-पास के लोगों को सिखाते थे कि सच्ची सफलता दया से जुड़ी होती है. अपने विचारों में उन्होंने कहा कि प्यार समय की सीमाओं से परे होता है, जिससे एक खूबसूरत आत्मा का प्रभाव उनके शारीरिक रूप से चले जाने के बाद भी बना रहता है.

श्वेता ने कहा कि सुशांत की विरासत दया, सीखने और उम्मीद के पलों के जरिए जीवित है.  कहा, "जिज्ञासु बनो. दयालु बनो. सीखते रहो. निडर होकर सपने देखो. दुनिया को कभी भी अपने दिल को कठोर न बनाने दो." एक भावुक बात कहते हुए उन्होंने कहा, "जीवन का सबसे गहरा पैमाना यह नहीं है कि वह कितना लंबा चला, बल्कि यह है कि उसने कितने दिलों को जगाया." माना कि सुशांत दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं.

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AI से बनी तस्वीरों पर क्या बोलीं 

हाल ही में AI सुशांत को भगवान राम के रूप में दिखाया गया था. ये तस्वीरें नितेश तिवारी की रामायण पर आधारित फिल्म के टीजर के रिलीज होने के बाद सामने आई थीं. श्वेता ने बताया कि ये तस्वीरें उनके दिल को छू गईं.   श्वेता के अनुसार, सुशांत का राम के तौर पर किरदार निभाना बहुत दिल को छू लेने वाला था, क्योंकि उन्होंने उस किरदार से जुड़ी मासूमियत, पवित्रता और महानता को बखूबी अपनाया था. उन्होंने कहा कि "आज के समय में कोई भी राम का किरदार उतनी खूबसूरती से नहीं निभा सकता, जितना 'भाई' निभाते." 

बता दें कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे. श्वेता की बातें इस बात की याद दिलाती हैं कि उनके भाई ने अपनी जिंदगी में कितना गहरा असर छोड़ा था. 

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