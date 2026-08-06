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20 साल पुराना 100 मिलियन वाला वो गाना, जिसमें ऋतिक-ऐश्वर्या के पीछे बैकग्राउंड डांसर थे सुशांत सिंह राजपूत, नम आंखों से आज भी सुनते हैं फैंस

ऋतिक रोशन के इस सुपरहिट गाने पर आज भी करोड़ों लोग झूमते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इसमें बॉलीवुड स्टार बनने से पहले सुशांत सिंह राजपूत बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नजर आए थे.

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20 साल पुराना 100 मिलियन वाला वो गाना, जिसमें ऋतिक-ऐश्वर्या के पीछे बैकग्राउंड डांसर थे सुशांत सिंह राजपूत, नम आंखों से आज भी सुनते हैं फैंस
ऋतिक रोशन के इस गाने में सुशांत सिंह राजपूत थे बैकग्राउंड डांसर

बॉलीवुड में कई ऐसे गाने हैं जो रिलीज के वर्षों बाद भी दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं. ऐसा ही एक लोकप्रिय गीत है ‘धूम अगेन', जिसने ऋतिक रोशन के शानदार डांस और जबरदस्त एनर्जी की बदौलत खास पहचान बनाई. हालांकि, इस गाने से जुड़ा एक दिलचस्प राज बहुत कम लोग जानते हैं. फिल्मों में कदम रखने और स्टार बनने से पहले दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत इसी गाने में बैकग्राउंड डांसर के रूप में नजर आए थे. उस समय वह श्यामक डावर के डांस ग्रुप का हिस्सा थे और कई बड़े स्टेज शो में परफॉर्म कर चुके थे. आज जब फैंस इस गाने को दोबारा देखते हैं, तो सुशांत की झलक उन्हें भावुक कर देती है.

फिल्मों में आने से पहले डांसर थे सुशांत

सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत एक डांसर के रूप में की थी. उन्होंने मशहूर कोरियोग्राफर श्यामक डावर की डांस अकादमी जॉइन की थी. इसी दौरान उन्हें कई बड़े अवॉर्ड शो और फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम करने का मौका मिला. धूम 2 के गाने ‘धूम अगेन' में भी वह डांसर्स की टीम का हिस्सा थे. IMDb की ट्रिविया और विकिपीडिया में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि सुशांत इस गाने में बैकग्राउंड डांसर के रूप में नजर आए थे. बाद में उन्होंने टीवी शो किस देश में है मेरा दिल और पवित्र रिश्ता से पहचान बनाई और फिर बॉलीवुड में सफल अभिनेता बने.

‘धूम अगेन' ने मचा दिया था धमाल

धूम 2 का निर्देशन संजय गढ़वी ने किया था. फिल्म में ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, बिपाशा बसु और उदय चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में थे. ‘धूम अगेन' को सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी ने अपनी आवाज दी थी, जबकि इसका संगीत प्रीतम ने तैयार किया था. रिलीज के बाद यह गाना युवाओं के बीच जबरदस्त हिट साबित हुआ. आज भी इसके वीडियो को अलग-अलग यूट्यूब चैनल पर 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है और यह पार्टी प्लेलिस्ट का पसंदीदा गाना बना हुआ है.

आज भी भावुक हो जाते हैं फैंस

14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद फैंस ने उनके पुराने वीडियो और गानों को फिर से खोजना शुरू किया. इसी दौरान कई लोगों की नजर ‘धूम अगेन' में उनकी मौजूदगी पर गई. सोशल मीडिया पर आज भी इस गाने की क्लिप्स वायरल होती रहती हैं और फैंस कहते हैं कि एक बैकग्राउंड डांसर से बॉलीवुड स्टार बनने तक का सुशांत का सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है. शायद यही वजह है कि 20 साल पुराना यह गाना आज भी सिर्फ अपने संगीत या डांस के लिए नहीं, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की यादों के कारण भी लोगों की आंखें नम कर देता है.

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