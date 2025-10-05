विज्ञापन

सनी संस्कारी तुलसी कुमारी देखने गईं टीवी एक्ट्रेस, वरुण-जान्हवी की फिल्म को बताया बकवास, बोलीं- कोई तो रोक लो

एक्ट्रेस सुरभि चंदना और उनके पति करण आर शर्मा ने वरुण धवन की लेटेस्ट फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी देखने पर रिएक्शन दिया है. 

नई दिल्ली:

वरुण धवन और जान्हवी कपूर की लेटेस्ट फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर को रिलीज हुई. फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले. जबकि सिनेमाघरों में दर्शकों के लिए पहली पसंद ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 देखने को मिली. इसके चलते सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी असर देखने को मिला. लेकिन अब टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना और उनके पति करण आर शर्मा ने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की स्क्रीनिंग पर सोशल मीडिया पर रिव्यू शेयर किया और अपनी निराशा व्यक्त की. 

सुरभि चंदना और उनके पति करण सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को सिनेमाघर में देखने गए थे, जिसका एक्ट्रेस ने वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया.  क्लिप में सुरभि समोसा एन्जॉय करती हुई नजर आईं. वहीं जब उनसे फिल्म पर रिव्यू के लिए पूछा गया तो वह कहती हुई नजर आईं, इस फिल्म का सिर्फ एक हाइलाइट समोसा है. वहीं उन्हें कहते देखा गया, 'मुझे इस झंझट में घसीटने के लिए मैं तुम्हें दोषी मानती हूं'

इसके अलावा अन्य करण शर्मा द्वारा शेयर किए गए वीडियो में जहां फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा है, जहां जान्हवी कपूर का कैरेक्टर वरुण धवन की ओर भागता दिख रहा है तो सुरभि नाराज नजर आती हैं और कहती हैं, कोई रोको. रोको कोई तो इस फिल्म को अभी रोको. इस वीडियो को करण शर्मा ने कैप्शन देते हुए लिखा, "बॉलीवुड का ग्रुप विनाश का नया हथियार." सुरभि ने इसे फिर से शेयर करते हुए कहा, "हमने इसे पार कर लिया." 

गौरतलब है कि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को शशांक खैतान ने डायरेक्ट किया है. वहीं वरुण धवन और जान्हवी कपूर के अलावा सान्या मल्होत्रा, रोहित सरफ, मनीषा पॉल, अभिनव शर्मा अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है. वहीं 3 दिनों में फिल्म ने 22 करोड़ की कमाई भारत में की है और 30 करोड़ का वर्ल्डवाइड कमाई हासिल की है. 

