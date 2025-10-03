यूट्यूब पर छाया खेसारीलाल यादव और आकांक्षा पुरी का लाल घघरी गाना, हर सेकंड के साथ बढ़े व्यूज

भोजपुरी सिने जगत में अपने सुर और अंदाज़ से हर बार धमाल मचाने वाले सुपरस्टार खेसारीलाल यादव ने एक बार फिर दर्शकों के दिलों पर कब्ज़ा कर लिया है. इस बार उनकी जोड़ी बॉलीवुड अभिनेत्री आकांक्षा पुरी के साथ बनी है और दोनों का नया गाना “लाल घघरी” रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर छा गया है. सुर म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज यह गाना कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज़ पार कर गया और ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बनाने की ओर बढ़ रहा. गाने का म्यूजिक, बोल और सबसे खास खेसारीलाल और आकांक्षा की केमेस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.

गाने “लाल घघरी” का मस्तीभरा मूड और जोशीला म्यूजिक, जिसे सुनते ही श्रोता झूम उठते हैं. खेसारीलाल यादव और शिल्पी राज की आवाज़ ने गाने को और खास बना दिया है. वहीं गाने के बोल श्याम जी श्याम ने लिखे हैं और संगीत दिया है आर्या शर्मा ने. इस गाने की कोरियोग्राफी एमके गुप्ता जॉय ने की है, जिसमें खेसारी और आकांक्षा की केमेस्ट्री देखते ही बनती है. वीडियो में दोनों कलाकारों की एनर्जी और रोमांटिक केमेस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना बना दिया है, जिसके चलते दो लाख से ज्यादा व्यूज गाने को यूट्यूब पर मिल चुके हैं.

गाना फिल्म “अग्निपरीक्षा” का हिस्सा है, जिसका निर्देशन लाल बाबू पंडित ने किया है और निर्माता हैं सुरेंद्र यादव. फिल्म की कहानी राकेश त्रिपाठी ने लिखी है जबकि सिनेमैटोग्राफी आर. आर. प्रिंस ने संभाली है. फिल्म के अन्य तकनीकी पहलुओं में एडिटिंग जितेंद्र जितु ने की है और लाइन प्रोड्यूसर सुमित यादव एवं अमरेंद्र सिंह राजपूत हैं. गाने के रिलीज़ पर खेसारीलाल यादव ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि “लाल घघरी एक ऐसा गाना है जो हर वर्ग के दर्शकों को पसंद आएगा. इसमें मस्ती, संगीत और एनर्जी सब कुछ है. मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि दर्शकों को एंटरटेनमेंट का डबल डोज़ मिले और मुझे खुशी है कि यह गाना रिलीज़ के साथ ही लोगों के दिलों में जगह बना रहा है.” वहीं आकांक्षा पुरी ने भी कहा कि खेसारीलाल के साथ काम करना बेहद खास अनुभव है और भोजपुरी इंडस्ट्री के दर्शकों का जो प्यार मिल रहा है, वह अभूतपूर्व है.