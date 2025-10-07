विज्ञापन

50 के दशक की उस एक्ट्रेस की 5 फोटो, जिसकी होती थी मधुबाला से तुलना, खूबसूरती ऐसी बारात घर लेकर पहुंच गया था फैन

50 के दशक की इस एक्ट्रेस ने ना सिर्फ एक्टिंग से दिल जीता, बल्कि खूबसूरती में भी कई एक्ट्रेसेस को टक्कर देती थीं. इस एक्ट्रेस की दीवानगी का आलम ये था कि एक फैन इनके घर के नीचे बारात लेकर पहुंच गया था.

Read Time: 3 mins
Share
50 के दशक की उस एक्ट्रेस की 5 फोटो, जिसकी होती थी मधुबाला से तुलना, खूबसूरती ऐसी बारात घर लेकर पहुंच गया था फैन
नई दिल्ली:

40-50 के दशक में फिल्मी पर्दे पर कई खूबसूरत और मंझी हुई अदाकारों ने राज किया है. मीना कुमारी, बेगम पारा, मधुबाला और नरगिस जैसी एक्ट्रेस उस वक्त पर्दे पर राज कर रही थीं, लेकिन एक अदाकारा ऐसी थी जो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से भी अपनी सुरीली आवाज से फैंस का दिल जीत रही थी. हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस सुरैया की, जिनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था और उनका जन्म 15 जून 1929 में पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था.

Latest and Breaking News on NDTV

सुरैया का जन्म लाहौर में हुआ, लेकिन उनका परिवार जल्दी ही मुंबई शिफ्ट हो गया, जहां उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की. हालांकि उनके लिए फिल्मी दुनिया में कदम रखना बहुत आसान था, क्योंकि मामा एम. जहूर पहले से ही हिंदी सिनेमा में सक्रिय थे और विलेन बन अपनी पहचान बना चुके थे, लेकिन एक्ट्रेस को फिल्म इंडस्ट्री में पहला ब्रेक अदाकारा के तौर पर नहीं बल्कि सिंगर के तौर पर मिला. 

Latest and Breaking News on NDTV

वह बचपन में ऑल इंडिया रेडियो पर गाती थीं, और उनकी आवाज को हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद साहब ने सुना और छोटी सी उम्र में ही सुरैय्या की झोली में फिल्म "शारदा" डाल दी, जिसमें उन्होंन "नई दुनिया" नाम का गाना गाया.

Latest and Breaking News on NDTV

सुरैया ने निर्देशक के. आसिफ के साथ बतौर एक्ट्रेस पर्दे पर कदम रखा. एक्ट्रेस को इस फिल्म के लिए 40 हजार रुपये दिए थे. इसके बाद उन्होंने 'प्यार की जीत', 'अनमोल घड़ी', 'परवाना', 'उमर खय्याम', और 'दर्द' जैसी फिल्मों में काम किया और बड़ी उपलब्धि हासिल की. माना जाता है कि फिल्मी दुनिया में बतौर एक्ट्रेस उन्हें के एल सहगल का बहुत साथ मिला. दोनों ने साथ में कई फिल्में की और फिर उनकी सिफारिशों के बाद सुरैया को फिल्म और कामयाबी दोनों मिलने लगी.

Latest and Breaking News on NDTV

1950 के दशक में सुरैया फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन गई थी और उनकी पॉपुलैरिटी उनके लिए श्राप. उनकी एक झलक देखने के लिए फैंस की भीड़ घर के बाहर और सिनेमाघरों के बाहर इंतजार करती थी. सुरैया को छिपकर घर से निकलना पड़ता था और पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़ती थी. एक बार एक्ट्रेस का फैन उनके शादी करने के लिए बारात लेकर उनके घर पहुंचा था और मुंहदिखाई में 2 लाख के गहने भी लाया था.

Latest and Breaking News on NDTV

घर के आगे से उस दीवाने फैन को हटाने के लिए पुलिस का सहारा लिया था. इसके अलावा फैंस की बढ़ती भीड़ की वजह से एक्ट्रेस ने फिल्मों के प्रीमियर तक पर जाना छोड़ दिया था. एक्टर-डारेक्टर सभी चाहते थे कि वो फिल्म के प्रीमियर में आए लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि कई बार प्रीमियर कैंसिल करना पड़ जाता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Suraiya, Actress Suraiya, Suraiya Jamal Sheikh, Suraiya Photo, Suraiya Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com