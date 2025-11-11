किशोरावस्था में धर्मेंद्र को इस सुपरस्टार पर था क्रश, 40 बार देखी थी उनकी फिल्म, इनकी वजह से बने एक्टर

वह और कोई और नहीं, बल्कि दिग्गज सुरैया थीं. उन्होंने अपने शानदार करियर में कई फिल्मों में अभिनय किया और उनमें गाने गाए. धर्मेंद्र ने स्वीकार किया कि वह उन्हें पर्दे पर देखकर मोहित हो गए थे. उन्होंने फिल्म दिल्लगी भी 40 बार देखी थी. उन्होंने कबूल किया कि वह बड़े पर्दे पर सुरैया की एक झलक पाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे.सुरैया का करियर काफी यादगार रहा. उन्होंने 70 से ज़्यादा फ़िल्मों में अभिनय किया और बतौर पार्श्व गायिका 338 गाने भी गाए. देव आनंद के साथ उनकी जोड़ी फ़िल्मों में काफ़ी मशहूर और लोकप्रिय रही.

सुरैया की लव लाइफ

सुरैया धर्मेंद्र का क्रश थीं, लेकिन उनके दिल की चाबी देव आनंद के पास थी. 1948 से 1951 तक उनका अफेयर चला और उन्होंने भागकर शादी करने की भी योजना बनाई, लेकिन उनके परिवार ने बीच में ही रोक दिया. बाद में अपनी मर्ज़ी से सुरैया ने जीवन भर शादी नहीं की. सुरैया ने 1963 में बॉलीवुड में अपने करियर को अलविदा कह दिया. 2004 में 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. आज की पीढ़ी को शायद पता नहीं होगा कि वह कौन थीं, लेकिन अपने चरम पर, वह बेमिसाल थीं और अपनी आवाज़ और स्क्रीन प्रेज़ेंस से फ़िल्मों पर छा जाती थीं. कोई आश्चर्य नहीं कि धर्मेंद्र को उन पर क्रश था.