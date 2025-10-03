Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Day 1: कांतारा 2 के शोर में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने इतनी ओपनिंग

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Day 1: शशांक खेतान द्वारा निर्देशित सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में वरुण धवन, जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, मनीष पॉल और अक्षय ओबेरॉय अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. लेकिन फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिक्स रिव्यू मिले हैं. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर वन यानी कांतारा 2 से टक्कर देखने को मिली है. इन दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कांतारा 2 जहां काफी आगे निकल गई है तो वहीं धीमी रफ्तार में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने 9 करोड़ की ओपनिं की है.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन वरुण धवन और जान्हवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 9.25 करोड़ का कलेक्शन ही वसूल पाई है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 15 से 20 करोड़ का बताया जा रहा है. हालांकि 80 करोड़ के बजट से फिल्म अभी भी दूर है.

गौरतलब है कि वरुण धवन और जान्हवी कपूर की जोड़ी एक बार फिर साथ आई है. हालांकि फिल्म को पहले जीतना प्यार नहीं मिल पाया है. पहले दिन जहां सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी डबल डिजिट का कलेक्शन भी नहीं कमा पाई है तो वहीं कांतारा चैप्टर 2 ने पहले दिन 60 करोड़ की ओपनिंग हासिल कर बजट की आधी रकम वसूल ली है.

बता दें, वरुण धवन और जान्हवी कपूर को सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से पहले अमेजन प्राइम फिल्म बवाल में देखा गया था. फिल्म को मिक्स रिव्यू मिला था. जबकि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की बात करें तो फिल्म के गानें सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. जबकि फिल्म का बिजुरिया गाना दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. हालांकि अब वीकेंड की शुरुआत होने के बाद देखना होगा कि कांतारा 2 से ज्यादा की कमाई फिल्म हासिल कर पाती है या नहीं.