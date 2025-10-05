Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari box office collection: जान्हवी कपूर ने तोड़ा अपनी ही बहन की फिल्म का रिकॉर्ड

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari box office collection day 3: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की हालिया फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को मिले-जुले रिव्यू मिले. हालांकि फिल्म ने रिलीज के बाद से तीन दिनों में बॉक्स ऑफिस पर स्टेबल परफॉर्म कर रही है. ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक फिल्म ने शनिवार को 7.50 करोड़ रुपये कमाए, जिससे कुल डोमेस्टिक कलेक्शन 23.75 करोड़ रुपये हो गया.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का बॉक्स ऑफिस सफर और ऑक्यूपेंसी

मिक्स रिव्यू के बीच, शशांक खेतान डायरेक्शन इस फिल्म ने गुरुवार (2 अक्टूबर) को 9.25 करोड़ रुपये की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत की. शुक्रवार को इसकी कमाई में 40 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई और यह 5.5 करोड़ रुपये ही कमा पाई. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर शनिवार को 36 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त और 7.50 करोड़ रुपये की कमाई के साथ कुछ स्पीड दिखाई है. देखना होगा कि सोमवार की अग्निपरीक्षा के बाद कलेक्शन में क्या उछाल देखने को मिलता है.

हिंदी मार्केट में इस फिल्म ने 22.72 पर्सेंट की ऑक्यूपेंसी दर्ज की. सुबह के शो में 11.99 प्रतिशत, दोपहर के शो में 27.20 प्रतिशत और शाम के शो में 28.96 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी देखी गई.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी वर्सेज कंतारा चैप्टर 1

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को बॉक्स ऑफिस पर एक चुनौती का भी सामना करना पड़ा - ऋषभ शेट्टी की कंतारा चैप्टर 1, जो अपनी रिलीज के बाद से नेशनल लेवल पर धूम मचा रही है. इस फिल्म ने रिलीज के 3 दिनों के भीतर डोमेस्टिक मैनेजर में 162.85 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है, जबकि वरुण और जान्हवी की इस फिल्म ने इसी ड्यूरेशन में 23.75 करोड़ रुपये की कमाई की है.

दरअसल शनिवार (4 अक्टूबर) को इस कन्नड़ फिल्म ने 55.25 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसमें से 19 करोड़ रुपये हिंदी मार्केट से आए - जो उसी दिन सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की 7.50 करोड़ रुपये की कमाई से कहीं ज्यादा है.

हालांकि, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह-स्टारर मेरे हसबैंड की बीवी (12.85 करोड़ रुपये) और लवयापा (8.85 करोड़ रुपये) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.