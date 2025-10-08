कांतारा की आंधी में उड़ गए सनी और तुलसी, करण जौहर की एक और फिल्म फ्लॉप

बॉलीवुड के स्टार प्रोड्यूसर कहे जाने वाले करण जौहर की फिल्म रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Collection Day 6)' बॉक्स ऑफिस पर 'कांतारा चैप्टर 1' की आंधी में उड़ गई है. वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी वाली यह फिल्म छठे दिन भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. निर्देशक शशांक खेतान के डायरेक्शन में बनी इस धर्मा प्रोडक्शंस की ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (SSKTK Box Office )' ने मंगलवार को शुरुआती अनुमान के मुताबिक सिर्फ 3 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे कुल छह दिनों की भारत नेट कलेक्शन 38 करोड़ रुपये हो गई. माना जा रहा है कि यह फिल्म पहले हफ्ते में 50 करोड़ के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगी, जो इसके 80 करोड़ के बजट के मुकाबले भारी नुकसान का संकेत दे रही है.

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' पर क्या बोले तरण आदर्श

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office Collection Day 6)' 2 अक्टूबर को दशहरा पर रिलीज हुई थी. तरण आदर्श ने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर ट्वीट किया था कि 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सोमवार को भी कम रहा है. शुक्रवार की तुलना में सोमवार को 45.95 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. गुरुवार 10.11 करोड़ रुपये, शुक्रवार 6.01 करोड़ रुपये, शनिवार 7.80 करोड़ रुपये, रविवार 8.20 करोड़ रुपये, सोमवार 3.25 करोड़ रुपये. इस तरह कुल 35.37 करोड़ रुपये कमाए.'

#SunnySanskariKiTulsiKumari / #SSKTK maintains on the lower side on the crucial Monday, benefitting from the #BOGO offer… The decline on Monday vis-à-vis Friday is 45.92%.



The film is expected to benefit today [Tuesday] from the #BlockbusterTuesdays initiative.… pic.twitter.com/CUhFTawt75 — taran adarsh (@taran_adarsh) October 7, 2025

कैसे डूबी ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office)' के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण साउथ की ब्लॉकबस्टर ‘कांतारा चैप्टर 1' से टक्कर है. ऋषभ शेट्टी की यह फिल्म हिंदी में अकेले 92 करोड़ कमा चुकी है और सातवें दिन 100 करोड़ क्लब में एंट्री लेगी. दर्शकों का रुझान कांतारा की ओर होने से इस फिल्म को भारी नुकसान हुआ. अगर फिल्म की बात करें तो यह कहानी के मोर्चे पर भी कमजो साबित हुई. इसको एक पुराने तरीके की ‘फॉर्मूला रॉम-कॉम' बताया गया और एक्टिंग के मोर्चे पर भी यह काफी कमजोर रही.