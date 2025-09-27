विज्ञापन

वरुण धवन के लिए भारी पड़ सकता है ये 2 अक्टूबर! लोग पूछ रहे- कंतारा से डर नही...?

2 अक्टूबर को दो फिल्में रिलीज होने वाली हैं. एक सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और दूसरी कंतारा चैप्टर-1 देखना होगा कि कौनसी फिल्म दर्शकों को लुभाने में कामयाब होती है.

कंतारा से टक्कर पर क्या बोले वरुण धवन?
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की आने वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म "सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी" 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, उसी दिन ऋषभ शेट्टी की मचअवेटेड फिल्म "कंतारा: चैप्टर 1" भी रिलीज होगी. दोनों फिल्में एक ही दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली हैं इसलिए फैन्स एक्साइटेड थे कि क्या वरुण दबाव महसूस कर रहे हैं. हाल ही में एक्स पर #Varunsays सेशन के दौरान, एक फैन ने उनसे सीधे पूछा, "कंतारा से डर नहीं लग रहा?"

वरुण ने जवाब दिया, "रिलीज डेट तो प्रोडक्शन वाले तय करते हैं. हम बस अपनी फिल्म पर मेहनत कर रहे हैं और लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं उम्मीद करता हूं 2 अक्टूबर को सब हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और जश्न मना रहे होंगे."

उन्होंने अपनी पिछली फिल्म बेबी जॉन की कमजोर परफॉर्मेंस पर भी बात की, जिसमें कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी ने काम किया था. जब उनसे पूछा गया कि क्या यह उनकी पहली फ्लॉप फिल्म थी, तो वरुण ने ईमानदारी से जवाब दिया: "हां यार, नहीं चली. सबने बहुत मेहनत की. इसीलिए SSKTK की स्क्रिप्ट बिल्कुल नई है. उम्मीद है, 2 अक्टूबर को आप सबको मजा आएगा."

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी वर्सेज कंतारा: चैप्टर 1

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में वरुण धवन के साथ जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, अक्षय ओबेरॉय और मनीष पॉल भी हैं. कहानी वरुण और जान्हवी के किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने एक्स-लवर्स को जलाने के लिए मिलकर काम करते हैं, जिससे भरपूर रोमांटिक और कॉमेडी देखने को मिलती है.

दूसरी तरफ ऋषभ शेट्टी के डायरेक्सन में बनी कंतारा: चैप्टर 1, एक प्रीक्वल है. 2022 की हिट फिल्म 'कंतारा' से लेकर 'कंतारा चैप्टर 1' तक, यह फिल्म मूल फिल्म की समृद्ध लोककथाओं और पौराणिक कथाओं की गहराई में उतरती है और इसमें गुलशन देवैया, रुक्मिणी वसंत और जयराम अहम किरदारों में हैं. दोनों फिल्में 2 अक्टूबर को रिलीज के लिए तैयार हैं, जो दर्शकों के लिए रोमांस और कॉमेडी या मिथक और रहस्य के बीच एक मुश्किल ऑप्शन पेश करती हैं.

