सनी देओल अगली फिल्म में 100-200 नहीं, बल्की इतने लोगों के बीच करते दिखेंगे एक्शन, ना ये बॉर्डर 2 ना ही लाहौर 1947

बॉलीवुड के एक्शन हीरो सनी देओल इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी फिल्म जाट रिलीज हुई थी, जिसने भले ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कमाई न की हो, लेकिन दर्शकों में सनी के लिए क्रेज बिल्कुल कम नहीं हुआ है. यही वजह है कि उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर जबरदस्त फैन्स में जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. एक तरफ बॉर्डर 2 और रामायण पार्ट 1 जैसी मेगा फिल्में अगले साल लाइनअप में हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी तीन साल से अटकी फिल्म सूर्या भी अब तेजी से पूरी हो रही है. इसके क्लाइमैक्स की शूटिंग शुरू हो चुकी है. शूटिंग भी कुछ इस तरह हुई है कि उसे अब तक का सबसे धांसू क्लाइमेक्स सीन कहा जाने लगा है.

बंद पड़ी फिल्म में जान फूंकी

सनी देओल की जो फिल्म तीन साल से अटकी हुई थी, उसमें अब नई जान आ गई है. दरअसल, वो अपनी फिल्म सूर्या का क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने कन्फर्म किया है कि इस फिल्म की शूटिंग नायगांव और गोल्डन टोबैको फैक्ट्री जैसे सेट्स पर चल रही है. इसमें रवि किशन और मनीष वाधवा भी अहम रोल निभा रहे हैं.

350 लोगों के बीच होगा जबरदस्त क्लाइमैक्स

फिल्म का क्लाइमैक्स सीन बहुत बड़ा होने वाला है. एक्शन डायरेक्टर रवि वर्मा ने इसके लिए 350 से ज्यादा लोगों की टीम तैयार की है. इस सीक्वेंस में सनी देओल हैंड-टू-हैंड कॉम्बैट करते नजर आएंगे. खास बात ये है कि फिल्म में सनी का एक वकील वाला अवतार भी दिखेगा, जो उनके दामिनी वाले रोल की याद दिलाएगा. मतलब इस बार जबरदस्त एक्शन के साथ दमदार डायलॉग्स भी मिलेंगे.

अगले साल सनी की बड़ी फिल्मों की लाइनअप

क्लाइमैक्स शूट के बाद फिल्म का पोस्ट-प्रोडक्शन शुरू होगा और मेकर्स इस साल ही इसका टीजर और ट्रेलर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं. 2026 में इसे रिलीज किया जाएगा.

सनी देओल के फैंस के लिए 2026 काफी खास होने वाला है. साल की शुरुआत में उनकी बॉर्डर 2 रिलीज होगी, फिर दिवाली पर रामायण पार्ट 1 आएगी. इनके बीच में सूर्या को भी लाया जाएगा. इसके अलावा लाहौर 1947 जैसी फिल्में भी कतार में हैं.