The Raja Saab Advance Booking: धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी प्रभास की द राजा साब? एक टिकट बिक रही है इतने हजार की

प्रभास की पैन इंडिया हॉरर-कॉमेडी फिल्म द राजा साब रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर हलचल मचा रही है. एडवांस बुकिंग में करोड़ों की कमाई, बढ़ी हुई टिकट कीमतें और दमदार स्टारकास्ट के चलते फिल्म जबरदस्त चर्चा में बनी हुई है.

The Raja Saab Advance Booking: धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी प्रभास की द राजा साब? एक टिकट बिक रही है इतने हजार की
द राजा साब की एंट्री से दहली बिग स्क्रीन
नई दिल्ली:

तेलुगु सुपरस्टार प्रभास इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में हैं. संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से उनका मचअवेटेड पोस्टर सामने आने के बाद अब वो अपनी अगली पैन इंडिया रिलीज द राजा साब को लेकर सुर्खियों में हैं. एक्शन हीरो प्रभास की ये फिल्म हॉरर-कॉमेडी जॉनर में है. जिसे डायरेक्ट किया है मारुति ने. फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. लेकिन रिलीज से पहले ही इसके एडवांस बुकिंग आंकड़े और टिकट की कोस्ट चर्चा का विषय बन चुकी हैं. फैंस का एक्साइटमेंट साफ तौर पर बॉक्स ऑफिस नंबरों में नजर आ रहा है.

एडवांस बुकिंग में दिखा प्रभास का जलवा

द राजा साब ने थिएटर में आने से पहले ही जबरदस्त शुरुआत कर ली है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक तेलुगु 2डी मार्केट में फिल्म ने 1,381 शोज में 84,894 टिकट बेचकर करीब 2.38 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. हिंदी 2डी वर्जन में 700 से ज्यादा शोज के लिए 3,688 टिकट बिके हैं. जिससे 3.76 लाख रुपये का कलेक्शन हुआ. वहीं तमिल 2डी स्क्रीनिंग में 12 शोज से 77 टिकट बिके और करीब 12 हजार रुपये की कमाई दर्ज की गई.

प्रीमियम फॉर्मेट की बात करें तो तेलुगु डॉल्बी सिने शोज से 29,550 रुपये की कमाई हुई है. खास बात ये है कि हिंदी डॉल्बी सिने शोज ने 1.12 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है. कुल मिलाकर, देशभर में फिल्म ने 3,615 शोज में 1,29,454 टिकट बेचकर 3.55 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं. ब्लॉक्ड सीट्स को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 8.62 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है.

टिकट कीमतें और स्टारकास्ट

फिल्म की टिकट की कीमतें भी चर्चा में हैं. आंध्र प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुसार, पेड प्रीमियर शोज के लिए टिकट की मैक्सिमम कीमत 1,000 रुपये तय की गई है. रेगुलर शोज के लिए टिकट कीमतों में 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. जिससे सिंगल स्क्रीन थिएटर में एक टिकट की कीमत 297 रुपये तक पहुंच गई है. द राजा साब का प्रोडक्शन टीजी विश्व प्रसाद ने पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले किया है. फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, बोमन ईरानी, मालविका मोहनन, जरीना वहाब और निधि अग्रवाल अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म का म्यूजिक थमन एस ने दिया है, सिनेमैटोग्राफी कार्तिक पलानी की है और एडिटिंग की जिम्मेदारी कैटेगरी वेंकटेश्वर राव ने संभाली है.

