जिस फिल्म में अक्षय कुमार बने भगवान शिव और प्रभास शिव भक्त, अब वो फिल्म आ रही ओटीटी पर, जानें कब कहां देखें

अक्षय कुमार और प्रभास की माइथोलॉजिकल फिल्म कन्नाप्पा बड़े पर्दे के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाने को तैयार है, आइए आपको बताते हैं किस दिन कन्नाप्पा फिल्म स्ट्रीम होगी और आप इसे कहां देख सकते हैं.

ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही है प्रभास-अक्षय की ‘कन्नाप्पा’
नई दिल्ली:

धार्मिक कथाओं पर बेस्ड विष्णु मंचू, अक्षय कुमार, प्रभास, मोहनलाल, काजल अग्रवाल, मोहन बाबू स्टारर फिल्म कन्नाप्पा बड़े पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म से इस फिल्म को काफी उम्मीदें हैं. जल्द ही ये फिल्म अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम होने वाली है, जिसे आप अपने घर में बैठकर देख सकते हैं. तो अगर आप भी भगवान शिव और थिन्नाडु की स्टोरी को जानना चाहते हैं, तो आपको बस 2 दिन का इंतजार करना होगा, आइए आपको बताते हैं किस दिन कन्नाप्पा फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम की जाएगी.

इस दिन ओटीटी पर रिलीज होगी कन्नाप्पा फिल्म
एक्स पर Vishnu Manchu ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर फिल्म का एक वीडियो पोस्ट किया हैं. इसे पोस्ट करते हुए लिखा- बलिदान और दिव्यता की इस महाकाव्यात्मक भावना के साक्षी बने, कन्नाप्पा 4 सितंबर 2025 को केवल अमेजॉन प्राइम वीडियो पर डिजिटल रूप से रिलीज होगी. हर-हर महादेव.. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और 133000 से ज्यादा बार इस वीडियो को देखा जा चुका हैं.

ऐसी है कन्नाप्पा की कहानी
मुकेश कुमार के डायरेक्शन में बनी कन्नाप्पा की कहानी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इस फिल्म में बताया गया है कि थिन्नाडु (विष्णु मंचू) एक आदिवासी योद्धा है, वो अपने दोस्त की बलि होते देखता है और इसके साथ ही वो देवताओं से विश्वास खो बैठता है और भगवान के अस्तित्व को नकार देता है. इस फिल्म में पार्वती का किरदार काजल अग्रवाल और भगवान शिव का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया हैं. पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि क्या ये नास्तिक कभी आस्तिक बन पाएगा? जिस पर भगवान शिव मुस्कुरा देते हैं, ये कहानी इसी के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में विष्णु मंचू लीड रोल में है, वहीं मोहन बाबू, प्रभास, आर. सरथकुमार, अर्पित रांका, काजल अग्रवाल, अक्षय कुमार, कौशल मंडा, राहुल माधव, देवराज, मुकेश ऋषि, ब्रह्मानंदम, रघु बाबू, प्रीति मुखुंधन और मधु जैसे कलाकार भी फिल्में नजर आ रहे हैं.

