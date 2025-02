सनी देओल का इस एक्ट्रेस संग रोमांटिक सीन करते हुए डरके मारे हो गया था बुरा हाल, गुस्से में हीरोइन बोली- हीरो ये है या मैं

अस्सी के दौर में सनी देओल और अमृता सिंह ने एक साथ बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था. इस जोड़ी ने पहली फिल्म के तौर पर बेताब को चुना. बेताब राहुल रवैल के डायरेक्शन में बनी एक एक्शन रोमांटिक फिल्म थी जिसमें सनी और अमृता दोनों ने ही कमाल कर डाला था. 1983 में आई ये फिल्म उस साल की सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी और इसके गाने भी खूब पसंद किए गए थे. कुछ साल पहले कपिल शर्मा शो पर जब अमृता सिंह ने पहली फिल्म को लेकर बात की तो सनी देओल का भी जिक्र छिड़ा. ऐसे में अमृता ने सनी संग रोमांटिक सीन को लेकर कई सारे खुलासे किए.

बेताब में सनी का शर्मीलापन देखकर हैरान हो गई थी अमृता सिंह

