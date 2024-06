सनी देओल की इस सुपरहिट फिल्म पर मेकर्स ने पैसा लगाने से कर दिया था इनकार, फिर एक्टर खुद बने प्रोड्यूसर और...

सनी देओल अपने दौर के सबसे फिट और शानदार एक्टरों में शुमार किए जाते रहे हैं. बेताब से लेकर गदर तक...सनी देओल ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. अपने पिता धर्मेंद्र के नक्शेकदम पर चलते हुए सनी देओल एंग्री यंग मैन की भूमिका को सही तौर पर निभाने में कामयाब साबित हुए हैं. इसके साथ साथ देशभक्ति फिल्मों के जरिए भी सनी ने कामयाबी पाई है. सनी देओल के फैन उनकी हर फिल्म का बेताबी से इंतजार करते हैं और उनकी पिछली फिल्मों को भी बार बार देखते रहते हैं. ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सनी देओल की एक पुरानी सुपरहिट फिल्म की शानदार तस्वीर वायरल हो रही है.



क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम

एक्स पर मूवीज एंड मेमोरी नामक हैंडल पर सनी देओल की एक पुरानी फोटो वायरल हो रही है. इस फोटो में सनी देओल जेल के अंदर वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं. जेल के अंदर से ही उनकी बॉडी, फिटनेस और गजब की पर्सनेलिटी की झलक दिख रही है. इसके साथ साथ उनकी आंखों में दिख रहा गुस्सा भी नजर आ रहा है. आपको बता दें कि ये फोटो उनकी सुपरहिट फिल्म 'घायल' की है. इस फिल्म में सनी देओल के दमदार अवतार ने लोगों का दिल जीत लिया था. हालांकि, सनी देओल ने इस फिल्म में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की थी, बल्कि वे इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे. बतौर प्रोड्यूसर यह उनकी पहली फिल्म थी.

Sunny Deol in this film scene.

Can u guess this film?#sunnydeol #actionking #guessthefilm #bollywoodflashback pic.twitter.com/79Gx2bkWOX