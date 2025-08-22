इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को करने के लिए सनी देओल पूरी तरह नहीं थे तैयार, लोगों ने नहीं पसंद थे गाने, बोले- उन्हें..

एक्टर सनी देओल की गदर एक प्रेम कथा को बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्मों में गिना जाता है. लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि इस फिल्म को रिलीज से पहले शक की नजरों से देखा था. हाल ही में जूम को दिए इंटरव्यू में सनी देओल ने खुलासा किया कि इंडस्ट्री ने ना सिर्फ फिल्म की सक्सेस पर शक किया. बल्कि इसके आज इसके आज के आइकॉनिक गानों को रिजेक्ट कर दिया था. सनी ने इस बात पर विचार किया कि इंडस्ट्री दर्शकों की नब्ज से कितना कटा हुआ है.

उन्होंने कहा, "जब भी मैं लोगों को गाने सुनाता था, तो उन्हें वो पसंद नहीं आते थे. लेकिन अब, फ़िल्म अपने आप आगे बढ़ती है. अपने आप आगे बढ़ती है. इसे कोई नहीं रोक सकता. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडस्ट्री और दर्शक एकमत नहीं हैं. जब आपको ज्यादा मिलता है, तो आप भूल जाते हैं. आप अपनी कला से दूर होते जाते हैं."

सनी देओल ने यह भी बताया कि जब डायरेक्टर अनिल शर्मा स्क्रिप्ट लेकर उनके पास आए तो वह पूरी तरह फिल्म करने के लिए राजी नहीं थे. लेकिन पहले नरेशन के बाद सबकुछ बदल गया. उन्होंने कहा, "जब उन्होंने नरेशन सुनाया, तो मुझे उससे प्यार हो गया. पूरी रात हम कहानी सुनते रहे और चर्चा होती रही. और मेरी बस यही इच्छा थी कि कहानी उस दौर जैसी दिखे. क्योंकि अगर उस दौर को नहीं दिखाया जाएगा, तो कहानी सच्ची नहीं लगेगी. पूरी फिल्म में इस पर काम करना एक बेहतरीन अनुभव रहा. मैं अपनी सभी फिल्मों का आनंद लेता हूं, चाहे मैं कोई भी फिल्म करूं, क्योंकि उनसे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं."

गौरतलब है कि अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी गदर में सनी देओल के साथ अमीषा पटेल लीड रोल में नजर आई थीं. वहीं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2001 में 133 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया था. जबकि 2023 में आए इस फिल्म के सीक्वल गदर 2 ने इतिहास को दोहराया और सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म की लिस्ट में शामिल हो गई. फिल्म ने 691.08 करोड़ की कमाई हासिल की थी.