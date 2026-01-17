विज्ञापन

सनी देओल ने रात में खुले आसमान के नीचे वुडफायर पिज्जा का लिया मजा, बॉर्डर 2 को लेकर फैंस से कही ये बात

सनी देओल को ठंड के मौसम में वुडफायर पिज्जा का मजा लेते देखा गया. एक्टर को शॉल ओढ़े देखा गया, क्योंकि ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठे थे.

Read Time: 2 mins
Share
सनी देओल ने रात में खुले आसमान के नीचे वुडफायर पिज्जा का लिया मजा, बॉर्डर 2 को लेकर फैंस से कही ये बात
सनी देओल ने रात में खुले आसमान के नीचे वुडफायर पिज्जा का लिया मजा
नई दिल्ली:

सनी देओल को ठंड के मौसम में वुडफायर पिज्जा का मजा लेते देखा गया. एक्टर को शॉल ओढ़े देखा गया, क्योंकि ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठे थे. एक्टर ने अपनी आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 के ट्रेलर को प्यार देने के लिए फैंस को धन्यवाद कहा. उन्होंने कहा, “आप सभी जिन्होंने बॉर्डर 2 के ट्रेलर को पसंद किया और सराहा, मैं आप में से हर एक का बहुत शुक्रगुजार हूं.” 23 जनवरी को एक्टर ने देश के इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के साथ कुछ समय बिताने का फैसला किया था, जब वह INS विक्रांत गए थे.

Latest and Breaking News on NDTV

सनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इंडियन नेवी ऑफ़िसर्स के साथ एक सेल्फी पोस्ट की थी. 'गदर' एक्टर को हरे रंग की शर्ट के साथ गहरे हरे रंग की ट्राउजर और काली पगड़ी पहने देखा गया था. मातृभूमि के लिए अपने प्यार को व्यक्त करते हुए, सनी ने अपने कैप्शन में लिखा था, "हिंदुस्तान मेरी जान...मेरी आन...मेरी शान...हिंदुस्तान. गर्व. सम्मान. बहादुरी! #INSVikrant #IndianNavy. (sic)"

Latest and Breaking News on NDTV

हाल ही में "बॉर्डर 2" के "घर कब आओगे" गाने के लॉन्च के दौरान सनी ने खुलासा किया कि वह अपने पिता अभिनेता धर्मेंद्र की वजह से "बॉर्डर" करने के लिए सहमत हुए. मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “मैंने ‘बॉर्डर' इसलिए की क्योंकि जब मैंने अपने पिता की फिल्म ‘हकीकत' देखी थी. मुझे यह बहुत पसंद आई थी,. मैं तब बहुत छोटा था. जब मैं अभिनेता बना, तो मैंने फैसला किया कि मैं भी अपने पिता की तरह एक फिल्म करूंगा”.

माही विज के Ex हसबैंड जय भानुशाली, इस फिल्म में आए थे नजर, बजट से दोगुनी कमाई, 2000 ऑडिशन के बाद मिला ब्रेक

सनी देओल के साथ सीक्वल में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी मुख्य कलाकार होंगे. "बॉर्डर 2" की बात करें तो, फिल्म गुलशन कुमार द्वारा प्रस्तुत की गई है . भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता द्वारा प्रोड्यूस और अनुराग सिंह द्वारा डायरेक्ट की गई यह फिल्म 23 जनवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sunny Deol, Border 2, Border 2 Movie, Border 2 After Gadar 2, Border 2 Box Office
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com