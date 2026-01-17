सनी देओल ने रात में खुले आसमान के नीचे वुडफायर पिज्जा का लिया मजा, बॉर्डर 2 को लेकर फैंस से कही ये बात

सनी देओल को ठंड के मौसम में वुडफायर पिज्जा का मजा लेते देखा गया. एक्टर को शॉल ओढ़े देखा गया, क्योंकि ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठे थे. एक्टर ने अपनी आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 के ट्रेलर को प्यार देने के लिए फैंस को धन्यवाद कहा. उन्होंने कहा, “आप सभी जिन्होंने बॉर्डर 2 के ट्रेलर को पसंद किया और सराहा, मैं आप में से हर एक का बहुत शुक्रगुजार हूं.” 23 जनवरी को एक्टर ने देश के इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के साथ कुछ समय बिताने का फैसला किया था, जब वह INS विक्रांत गए थे.
सनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इंडियन नेवी ऑफ़िसर्स के साथ एक सेल्फी पोस्ट की थी. 'गदर' एक्टर को हरे रंग की शर्ट के साथ गहरे हरे रंग की ट्राउजर और काली पगड़ी पहने देखा गया था. मातृभूमि के लिए अपने प्यार को व्यक्त करते हुए, सनी ने अपने कैप्शन में लिखा था, "हिंदुस्तान मेरी जान...मेरी आन...मेरी शान...हिंदुस्तान. गर्व. सम्मान. बहादुरी! #INSVikrant #IndianNavy. (sic)"
हाल ही में "बॉर्डर 2" के "घर कब आओगे" गाने के लॉन्च के दौरान सनी ने खुलासा किया कि वह अपने पिता अभिनेता धर्मेंद्र की वजह से "बॉर्डर" करने के लिए सहमत हुए. मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “मैंने ‘बॉर्डर' इसलिए की क्योंकि जब मैंने अपने पिता की फिल्म ‘हकीकत' देखी थी. मुझे यह बहुत पसंद आई थी,. मैं तब बहुत छोटा था. जब मैं अभिनेता बना, तो मैंने फैसला किया कि मैं भी अपने पिता की तरह एक फिल्म करूंगा”.
सनी देओल के साथ सीक्वल में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी मुख्य कलाकार होंगे. "बॉर्डर 2" की बात करें तो, फिल्म गुलशन कुमार द्वारा प्रस्तुत की गई है . भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता द्वारा प्रोड्यूस और अनुराग सिंह द्वारा डायरेक्ट की गई यह फिल्म 23 जनवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज होगी.
