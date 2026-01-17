सनी देओल ने रात में खुले आसमान के नीचे वुडफायर पिज्जा का लिया मजा, बॉर्डर 2 को लेकर फैंस से कही ये बात

सनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इंडियन नेवी ऑफ़िसर्स के साथ एक सेल्फी पोस्ट की थी. 'गदर' एक्टर को हरे रंग की शर्ट के साथ गहरे हरे रंग की ट्राउजर और काली पगड़ी पहने देखा गया था. मातृभूमि के लिए अपने प्यार को व्यक्त करते हुए, सनी ने अपने कैप्शन में लिखा था, "हिंदुस्तान मेरी जान...मेरी आन...मेरी शान...हिंदुस्तान. गर्व. सम्मान. बहादुरी! #INSVikrant #IndianNavy. (sic)"

हाल ही में "बॉर्डर 2" के "घर कब आओगे" गाने के लॉन्च के दौरान सनी ने खुलासा किया कि वह अपने पिता अभिनेता धर्मेंद्र की वजह से "बॉर्डर" करने के लिए सहमत हुए. मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “मैंने ‘बॉर्डर' इसलिए की क्योंकि जब मैंने अपने पिता की फिल्म ‘हकीकत' देखी थी. मुझे यह बहुत पसंद आई थी,. मैं तब बहुत छोटा था. जब मैं अभिनेता बना, तो मैंने फैसला किया कि मैं भी अपने पिता की तरह एक फिल्म करूंगा”.

सनी देओल के साथ सीक्वल में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी मुख्य कलाकार होंगे. "बॉर्डर 2" की बात करें तो, फिल्म गुलशन कुमार द्वारा प्रस्तुत की गई है . भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता द्वारा प्रोड्यूस और अनुराग सिंह द्वारा डायरेक्ट की गई यह फिल्म 23 जनवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज होगी.