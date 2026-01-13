विज्ञापन

माही विज के Ex हसबैंड जय भानुशाली, इस फिल्म में आए थे नजर, बजट से दोगुनी कमाई, 2000 ऑडिशन के बाद मिला ब्रेक

एक्ट्रेस माही विज और उनके एक्टर पति जय भानुशाली का तलाक हो गया है. दोनों टीवी के मशहूर कपल है. हालांकि हम बता रहे हैं माही के एक्स हसबैंड जय के बारे में.

नई दिल्ली:

एक्ट्रेस माही विज और उनके एक्टर पति जय भानुशाली का तलाक हो गया है. दोनों टीवी के मशहूर कपल है. हालांकि हम बता रहे हैं माही के एक्स हसबैंड जय के बारे में. जय भानुशाली लाइमलाइट से दूर रहते हैं हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि जय भानुशाली का सफर आसान नहीं था. एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आए जय ने करीब 2000 ऑडिशन दिए. लगातार रिजेक्शन के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत करते रहे.

काफी ऑडिशंस देने के बाद आखिर जय को एकता कपूर के शो ‘कसौटी जिंदगी की' मिली. इस शो में उन्होंने सहायक भूमिका में काम किया. भले ही सीरियल में उनकी भूमिका बेहद छोटी थी, लेकिन शो में उन्हें काफी पसंद किया गया. बाद में वह 2007 के पॉपुलर शो 'कयामत' में लीड रोल में दिखे. बाद में वह ' गीत '- 'किस देश में है मेरा दिल' जैसे टीवी शो में दिखाई दिए.

इन फिल्मों में आए नजर

टीवी के बाद जय ने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया. साल 2014 में उन्होंने ‘हेट स्टोरी 2' से डेब्यू किया. इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म 'देसी कट्टे' (2014) आई. उनकी तीसरी फिल्म 'एक पहेली लीला' (2015) आई. हालांकि बॉलीवुड में वह कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन इन फिल्मों से उन्हें पहचान मिली.  जय भानुशाली सोशल मीडिया के जरिए फैंस से जुड़े रहते हैं. जय कुछ प्रोजेक्ट्स, ब्रांड शूट्स और इवेंट्स में भी नजर आते हैं. साथ ही वह अलग - अलग तरह के कंटेंट पर काम करते रहते हैं.

हेट स्टोरी 2 में जय का रोल 

जय की इस फिल्म को आईएमडीबी ने 10 में से 4.4 रेटिंग दी है. इस फिल्म को विशाल पांड्या ने डायरेक्ट किया था और विक्रम भट्ट, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार इसके प्रोड्यूसर थे.18 जुलाई 2014 में रिलीज हुई फिल्म हेट स्टोरी 2  एक सस्पेश थ्रिलर फिल्म है. हेट स्टोरी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर सफळ रही. 15 करोड़ के बजट में बनी  फिल्म ने 22.9 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म से सुरवीन चावला और जय भानुशाली को खूब पसंद किया गया. 

