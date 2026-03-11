विज्ञापन
WAR UPDATE

सनी देओल की वाइफ की 10 रेयर तस्वीरें, वेडिंग फोटो देख कहेंगे- धर्मेंद्र की बहू हैं एक्ट्रेसेस पर भारी

सनी देओल की पत्नी पूजा देओल लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन उनकी सादगी और नेचुरल खूबसूरती भरी तस्वीरें फैंस का दिल जीत लेती हैं.

Read Time: 3 mins
Share
सनी देओल की वाइफ की 10 रेयर तस्वीरें, वेडिंग फोटो देख कहेंगे- धर्मेंद्र की बहू हैं एक्ट्रेसेस पर भारी
धर्मेंद्र की बड़ी बहू की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की चमकती दुनिया में कई स्टार पत्नियां लाइमलाइट में रहती हैं, लेकिन सनी देओल की पत्नी पूजा देओल इससे बिल्कुल अलग हैं. वे ग्लैमर से दूरी बनाकर सादगी भरी निजी जिंदगी जीना पसंद करती हैं. बहुत कम पब्लिक इवेंट्स पर नजर आने के बावजूद लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं. उनकी खूबसूरती के साथ उनका शांत स्वभाव और पारिवारिक जीवन उन्हें खास बनाता है. देओल परिवार की बहू होने के बावजूद उन्होंने हमेशा लो प्रोफाइल रहना चुना है. हालांकि फैमिली फंक्शन से लेकर वेडिंग मोमेंट तक, उनकी मौजूदगी हर तस्वीर को खास बना देती है.

Latest and Breaking News on NDTV

पूजा देओल हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल की पत्नी हैं. वे देओल परिवार की बड़ी बहू के रूप में जानी जाती हैं. परिवार में उनकी छवि बेहद शालीन और सादगी भरी मानी जाती है.

Latest and Breaking News on NDTV

पूजा देओल का जन्म एक भारतीय परिवार में हुआ लेकिन उनकी परवरिश विदेश में हुई. उनका बैकग्राउंड काफी प्राइवेट रहा है और वे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी पर्सनल जानकारी साझा नहीं करती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

बताया जाता है कि सनी देओल की पत्नी पूजा देओल का असली नाम लिंडा महल है, लेकिन शादी के बाद वे पूजा देओल नाम से जानी जाने लगीं. उन्होंने हमेशा मीडिया से दूरी बनाए रखी है.

Latest and Breaking News on NDTV

सनी देओल और पूजा देओल की शादी साल 1984 में हुई थी. ये शादी बेहद निजी तरीके से परिवार की मौजूदगी में संपन्न हुई थी.

Latest and Breaking News on NDTV

शादी के बाद पूजा देओल ने पूरी तरह परिवार और बच्चों की परवरिश पर ध्यान दिया. उन्होंने कभी फिल्मी दुनिया में आने की कोशिश नहीं की.

Latest and Breaking News on NDTV

पूजा दो बेटों की मां हैं जिनमें बड़े बेटे करण देओल हैं. परिवार के साथ उनकी बॉन्डिंग बेहद मजबूत मानी जाती है.

Latest and Breaking News on NDTV

पूजा देओल का स्वभाव बेहद शांत और सादगी भरा बताया जाता है. वे लाइमलाइट से दूर रहकर नॉर्मल और डाउन टू अर्थ लाइफ जीना पसंद करती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

उनकी नेचुरल खूबसूरती और सिंपल लुक अक्सर लोगों का ध्यान खींचते हैं. वे कम मेकअप और सादे स्टाइल में नजर आती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

देओल परिवार की परंपराओं और संस्कारों को पूजा पूरी गरिमा के साथ निभाती हैं. परिवार उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता है. सोशल मीडिया और पब्लिक इवेंट्स से दूरी के बावजूद फैंस उनके बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं. उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है. 

Latest and Breaking News on NDTV

पूजा देओल ने हमेशा ग्लैमर से दूर रहकर अपनी फैमिली लाइफ को इंपॉर्टेंस दिया है. वो मानती है कि पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना ही बेहतर है. यही सादगी और उनके व्यवहार की खूबसूरती उन्हें सबसे अलग बनाती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sunny Deol, Sunny Deol Wife
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com