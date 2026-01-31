गदर 2 के बाद बॉर्डर 2 से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे सनी देओल, देखें तारा सिंह की टॉप रेटेड ये 5 फिल्में, जिन्हें वीकेंड पर देखें जरुर

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. उन्होंने बेताब फिल्म से डेब्यू किया था और अभी भी इंडस्ट्री में छाए हुए हैं. इन दिनों सनी अपनी फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है. इस फिल्म ने कलेक्शन के मामले में कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और अभी तक साल 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. आज आपको सनी देओल की टॉप 5 फिल्मों के बारे में बताते हैं जिनकी रेटिंग बहुत ज्यादा तगड़ी है. इसमें उनकी लेटेस्ट फिल्म बॉर्डर 2 भी शामिल है.

बॉर्डर

1997 में जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बनी बॉर्डर सनी देओल की बेस्ट फिल्मों में से एक है. इस फिल्म को आईएमडीबी पर 8 रेटिंग मिली है. इसी का सीक्वल है जो 2026 में रिलीज हुआ है. बॉर्डर को प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

दामिनी

मीनाक्षी शेषाद्री और सनी देओल की दामिनी आज भी लोगों की फेवरेट फिल्मों में से एक है. ये फिल्म साल 1993 में आई थी. आईएमडीबी पर इस फिल्म को 7.8 रेटिंग मिली है. इस फिल्म को एप्पल टीवी पर रेंट पर देख सकते हैं.

बॉर्डर 2

सनी देओल की बॉर्डर 2 बीते हफ्ते ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म में सनी के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म को 7.7 रेटिंग मिली है. ये फिल्म अभी ओटीटी पर नहीं आई है. इसे सिनेमाघरों में ही देख सकते हैं.

घायल

सनी देओल की बॉर्डर 2 और घायल को सेम रेटिंग मिली है. ये फिल्म साल 1990 में आई थी. राजकुमार संतोषी ने इसे डायरेक्ट किया था और इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी. इस फिल्म को 7.7 रेटिंग मिली है और इसे प्राइम वीडियो और जी5 पर देख सकते हैं.

डर

डर फिल्म में सनी देओल के साथ शाहरुख खान और जूही चावला लीड रोल में नजर आए थे. शाहरुख खान फिल्म में विलेन बने थे फिर भी वो सनी देओल पर हावी पड़ गए थे. इस फिल्म को यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और इसकी रेटिंग 7.6 है.