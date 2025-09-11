तुम्हारा पति तुम्हें कई साल पहले छोड़ चुका था...संजय कपूर की पत्नी ने करिश्मा कपूर को मारा ताना

30,000 करोड़ की संपत्ति के विवाद के बीच व्यवसायी संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव और उनकी एक्स वाइफ और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बीच तीखी जंग छिड़ गई है. हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान, प्रिया ने करिश्मा पर हमला बोलते हुए कहा कि संजय ने कई साल पहले करिश्मा को छोड़ दिया था.

करिश्मा कपूर और प्रिया सचदेव अदालत में भिड़ंत

संजय की संपत्ति को लेकर लड़ाई तब और तेज हो गई जब करिश्मा से उनके (संजय के) बच्चों ने प्रिया पर उनकी वसीयत में जालसाजी करने और उन्हें विरासत से बाहर करने का आरोप लगाया. बुधवार (10 सितंबर) को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने समायरा और कियान द्वारा अपने दिवंगत पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगने की याचिका पर सुनवाई की.

संजय की संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद ने करिश्मा, प्रिया और उनकी मां रानी के बीच एक तीखे पारिवारिक विवाद को जन्म दे दिया है, जिसमें दोनों पक्ष अपने वकीलों के माध्यम से एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं.

सुनवाई के दौरान, प्रिया ने अपने वकील राजीव नैयर के जरिए करिश्मा पर संजय की जिंदगी से पिछले 15 सालों से गायब रहने और उनकी मौत के बाद अचानक उनकी जिंदगी में आने का आरोप लगाया. प्रिया की कानूनी टीम ने जोर देकर कहा कि वह (प्रिया) संजय की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थीं.

राजीव ने कहा, "मैं उनकी कानूनी पत्नी हूं. प्यार के दावे - जब वे सुप्रीम कोर्ट में तलाक की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये सब कहां थे."

वकील ने आगे कहा, "आपके पति आपको कई साल पहले छोड़ गए थे." वह 2016 में करिश्मा और संजय के बीच हुए उलझे हुए तलाक का जिक्र कर रहे थे, जिसमें घरेलू हिंसा और ड्रग्स के सेवन के आरोप लगे थे. राजीव ने यह भी दावा किया कि करिश्मा "पिछले 15 सालों से कहीं नजर नहीं आईं."