Happy New Year 2026: करिश्मा कपूर को है नए साल से 'उम्मीद', फोटो के साथ फैंस को यूं दी बधाई

हैप्पी न्यू ईयर 2026 का जश्न दुनियाभर में मनाया जा रहा है. वहीं इसमें बॉलीवुड सेलेब्स भी पीछे नहीं रहे हैं, जिन्होंने फैंस को नए साल की बधाईयां दी हैं. इन्हीं में एक्ट्रेस करिश्मा कपूर भी शामिल हैं, जिन्होंने साल 2026 के लिए उम्मीद जाहिर की है. फोटो के साथ करिश्मा कपूर ने इंस्टाग्राम ने कैप्शन में लिखा, प्यार, उम्मीद और भरोसा. इस पोस्ट के साथ शेयर की गई तस्वीर में करिश्मा कपूर नो मेकअप लुक में नजर आ रही हैं. वहीं उनके बैकग्राउंड में बॉर्नफायर की झलक दिखाई दे रही है.

इससे पहले करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे समायरा और कियान कपूर ने अपने दिवंगत पिता और बिजनेसमैन संजय कपूर को क्रिसमस पर ट्रिब्यूट शेयर किया, जिसकी फोटो काफी वायरल हुई थी, जिसमें करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे पापा संजय कपूर के पोलो क्लब की जर्सी पहने पहुए नजर आए थे. इस फोटो को उनकी मौसी करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था.

करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड थे संजय कपूर

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर थे, जिनके साथ 2016 में तलाक हो गया था. जबकि इसके बाद संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से शादी की. जबकि प्रिया सचदेव पहले ही एक बेटी सफीरा की मां थीं, जो कि उनकी विक्रम चटवाल से पहली शादी से थी. वहीं संजय कपूर के साथ उनका बेटा अजारियस है.

जून में संजय कपूर का हो गया था निधन

12 जून 2025 को पोलो खेलने के दौरान लंदन में संजय कपूर का निधन हो गया था. वहीं 19 जून को साउथ दिल्ली के लोधी रोड़ शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे. 30 हजार करोड़ की संपत्ति विवाद के चलते करिश्मा कपूर के बच्चों कियान और समायरा के साथ संजय कपूर की वाइफ प्रिया सचदेव के बीच कोर्ट में मामला पहुंच गया है. जहां कोर्ट में दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं.