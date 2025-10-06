विज्ञापन

प्रिया सचदेव के वजह से टूटी थी करिश्मा- संजय कपूर की शादी ? बिजनेसमैन की बहन ने लगाए कई गंभीर आरोप

बिजनेसमैन और करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर के गुजर जाने के बाद उनके परिवार में संपत्ति को लेकर बड़ा झगड़ा शुरू हो गया है. संजय की बहन मंधीरा कपूर स्मिथ अपनी भाभी प्रिया सचदेव पर कई चौंकाने वाले इल्जाम लगा रही हैं.

नई दिल्ली:

बिजनेसमैन और करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर के गुजर जाने के बाद उनके परिवार में संपत्ति को लेकर बड़ा झगड़ा शुरू हो गया है. संजय की बहन मंधीरा कपूर स्मिथ अपनी भाभी प्रिया सचदेव पर कई चौंकाने वाले इल्जाम लगा रही हैं. उन्होंने दावा किया है कि प्रिया ने उनके भाई संजय की पहली पत्नी करिश्मा कपूर के साथ शादी तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई. मंधीरा ने हाल ही में यूट्यूबर विक्की लालवानी के इंटरव्यू में संजय की पत्नी प्रिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने संजय और करिश्मा की शादी बर्बाद कर दी.

प्रिया करती थीं संजय को मैसेज

संजय की मौत के बाद, उनके परिवार में प्रिया और करिश्मा से हुए बच्चों के बीच करीब 30,000 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद छिड़ गया है. विक्की लालवानी से बात करते हुए मंधीरा ने कहा कि जब संजय और करिश्मा शादी में थे, तब प्रिया संजय को बार-बार मैसेज भेजती रहती थीं. जब उनसे साफ पूछा गया कि क्या वे प्रिया पर शादी तोड़ने का इल्जाम लगा रही हैं, तो मंधीरा ने हामी भरी. उन्होंने कहा, "हां, जब वे करिश्मा के साथ थे, तब प्रिया उन्हें लगातार मैसेज करती थीं. मुझे ये सब पता है. वे अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहे थे. संजय ये साफ तौर पर कह नहीं पा रहे थे कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है."

परिवार को तोड़ा

मंधीरा ने प्रिया पर और तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, "आप एक महिला हैं. जब किसी का एक बच्चा होता है और दूसरा आने वाला होता है, और आपका खुद का तलाक अभी-अभी हुआ हो. आप जानती हैं कि एक बच्चे के साथ रहना कितना मुश्किल होता है. फिर आप कैसे किसी दूसरे परिवार को तोड़ सकती हैं? ये कैसी परवरिश है? वो कैसी औरत है? क्या हम आज के समाज में ये मान रहे हैं कि ऐसा ठीक है? चाहे जो भी हो, आपको दूर रहना चाहिए था. आपको पता था कि वे अपनी शादी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और उनके दो बच्चे हैं."

संजय, करिश्मा संग सुधार रहे थे रिश्ते

संजय और करिश्मा की शादी में आई दिक्कतों के बारे में पूछने पर मंधीरा ने बताया, "कई ऐसी बातें हुईं जो ठीक नहीं थीं. हमारे पापा चाहते थे कि वे इसे ठीक करें. हमारा पूरा परिवार उनकी बात मानता था और चर्चा करता था. संजय कोशिश कर रहा था. उनका दूसरा बच्चा भी पैदा हो गया था. मेरा मतलब है, ये अचानक नहीं होता. ये तब होता है जब आप शादी पर मेहनत कर रहे होते हैं. अगर उस वक्त उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता, तो सब ठीक हो जाता."

करिश्मा शादी से नाखुश होकर मुंबई लौट गई

मंधीरा ने ये भी बताया कि कुछ दिनों के लिए करिश्मा शादी से नाखुश होकर मुंबई लौट गई थीं. उन्होंने कहा, "वे थोड़े समय के लिए मुंबई वापस चली गईं. वे खुश नहीं थीं, लेकिन वे इस पर काम कर रहे थे. हम सब बातचीत कर रहे थे. मुझे पता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन हम औरतें जानती हैं कि मर्द कमजोर होते हैं और औरतें हमेशा मजबूत रहती हैं."

प्रिया, संजय के ऐसे आईं करीब

वहीं इससे पहले, यूट्यूब चैनल 'किन एंड काइंडनेस' पर प्रिया ने अपनी कहानी शेयर की थी. उन्होंने बताया कि वे संजय से तब मिलीं जब संजय दिल्ली और मुंबई के बीच आ-जा रहे थे. उस समय संजय अपने बिजनेस और मुंबई में रहने वाले परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे थे. धीरे-धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए. करिश्मा से तलाक के बाद उनकी दोस्ती शादी में बदल गई. प्रिया ने संजय की पिछली शादी के बारे में कहा, "संजय की पहली शादी एक पारंपरिक शादी नहीं थी. उससे उनके दो प्यारे बच्चे हुए. हम उन्हें बहुत चाहते हैं और आज हम सब एक खुशहाल संयुक्त परिवार हैं."

