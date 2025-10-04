विज्ञापन

प्रिया सचदेव के कारण टूटी करिश्मा कपूर की शादी? संजय कपूर की बहन का आरोप, बोलीं-लोलो इसकी हकदार नहीं

संजय कपूर की बहन ने कहा, "मुझे लगता है कि किसी दूसरी महिला का उस महिला की परवाह न करना, जिसने अभी-अभी बच्चे को जन्म दिया है, गलत है."

संजय कपूर की बहन ने करिश्मा कपूर को बताया बेस्ट फ्रेंड
नई दिल्ली:

दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की फैमिली का प्रॉपर्टी विवाद बढ़ता ही जा रहा है. वहीं करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड और उनकी वर्तमान पत्नी प्रिया सचदेव के बीच की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई है. इसी बीच संजय कपूर की बहन मंधिरा कपूर ने पब्लिक्ली भाई की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर पर करिश्मा कपूर की खुशहाल शादी को तोड़ने का आरोप लगाया है. विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यी में मधिरा ने उस समय को याद किया कि कैसे उनके भाई की शादी में तनाव होना शुरु हुआ था. 

मंधिरा ने कहा कि वह संजय के प्रिया के साथ बढ़ती बॉन्डिंग के बारे में जानती थीं. उन्होंने कहा, मैं उनके बारे में जानती थी (प्रिया और संजय) तब से जब वह फ्लाइट में मिले थे. मैं इससे खुश नहीं थी. लोलो (करिश्मा ) और मेरा भाई खुश थे. किआन पैदा हुआ. मेरा भाई बच्चों से बहुत ऑब्सेस्ड था. 

आगे उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि किसी दूसरी महिला का उस महिला की परवाह न करना, जिसने अभी-अभी बच्चे को जन्म दिया है, गलत है. किसी परिवार में आकर उसे बिगाड़ना गलत है... आप एक खुशहाल शादी को नहीं तोड़ सकते, या फिर जो कामयाब होने की कोशिश कर रही हो, उसे भी नहीं. जब आपका अभी-अभी दूसरा बच्चा हुआ हो, तो आप अलग हो जाते हैं. आप शादी को बर्बाद नहीं करते. और लोलो इसकी हकदार नहीं थी."

मंधिरा के मुताबिक उनके दिवंगत पिता ने संजय के प्रिया के साथ रिश्ते पर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा, पापा प्रिया के सख्त खिलाफ थे. उन्होंने कहा, वह कभी उससे शादी नहीं कर सकता. मैं उसका चेहरा कभी नहीं देखना चाहते. वह कभी बच्चे नहीं पैदा कर सकते. फैमिली में कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ. मैं थी क्योंकि मैं अपने भाई से प्यार करती थी. लेकिन मेरे लिए लोलो के बच्चे थे और वह सबकुछ थी. उन्हें इसे कामयाब करना चाहिए था. 

इसके साथ ही संजय कपूर की बहन ने यह भी खुलासा किया कि साल 2017 में संजय और प्रिया की शादी में ना ही वह और उनकी बहन शामिल हुई थी. उन्होंने कहा, मेरी बहन और मैं शादी में नहीं गए. हम बहुत साफ थे कि हम इसे सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि पापा ने कहा था, शादी मत करना और बच्चे मत करना. इतना ही नहीं करिश्मा के साथ ना खड़े हो पाने पर मंधिरा ने अफसोस जताते हुए कहा, हम उस वक्त बात नहीं कर रहे थे. मुझे लगता है कि वह मुझसे नाराज थी और मैं उसे कसूरवार नहीं मानती क्योंकि मुझे बुरा लगता है क्योंकि वह मेरी बेस्ट फ्रेंड थी. मुझे उसके लिए खड़ा होना चाहिए था. 

