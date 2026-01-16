संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति के लिए प्रिया कपूर ने खेला बड़ा दांव, करिश्मा कपूर से कर डाली ये डिमांड

दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है. वे अपने पति के 2016 में अभिनेत्री करिश्मा कपूर के साथ हुए तलाक के मामले से जुड़े सभी गोपनीय दस्तावेजों की प्रमाणित (सर्टिफाइड) प्रतियां मांग रही हैं. प्रिया कपूर का कहना है कि वे संजय कपूर की कानूनी पत्नी और सीधी उत्तराधिकारी (लीगल हेयर) हैं. उन्होंने 3 अप्रैल 2017 को संजय कपूर से शादी की थी. संजय कपूर का निधन 12 जून 2025 को इंग्लैंड में हुआ था. अब उनकी संपत्ति और वसीयत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा है. प्रिया का दावा है कि तलाक के पुराने रिकॉर्ड उनकी कानूनी लड़ाई में बहुत जरूरी हैं, ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें.

ये भी पढ़ें; जब खुद को कमरे में बंद कर खूब रोईं थी शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, फिर यूं जागा एक्टर बनने का जुनून

प्रिया कपूर ने अर्जी में क्या कहा

यह मामला 2016 का है, जब संजय कपूर ने तलाक का केस मुंबई की फैमिली कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद सुलझा लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2016 को केस खत्म कर दिया था. उसमें सेटलमेंट के शर्तें भी दर्ज हैं, जिनमें बच्चों की कस्टडी और आर्थिक व्यवस्था का जिक्र है. प्रिया कपूर ने अपनी अर्जी में कहा है कि ये दस्तावेज अच्छे इरादे से मांगे जा रहे हैं. इससे पहले पक्षों को कोई नुकसान नहीं होगा और न्याय के हित में यह जरूरी है. वे याचिका, दाखिल कागजात, कोर्ट के आदेश और सेटलमेंट समझौते की कॉपी चाहती हैं.

संजय कपूर की वसीयत

गौरतलब है कि संजय कपूर की करीब 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है. संजय कपूर की पहली पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान ने वसीयत को फर्जी बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया है. वे दावा करते हैं कि वसीयत में ज्यादातर संपत्ति प्रिया कपूर को दी गई है, जबकि उन्हें और परिवार के अन्य सदस्यों को नजरअंदाज किया गया. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. प्रिया कपूर की यह नई अर्जी संपत्ति विवाद को और जटिल बना सकती है. सुप्रीम कोर्ट अब तय करेगा कि क्या उन्हें ये गोपनीय दस्तावेज मिलने चाहिए.