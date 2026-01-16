जब खुद को कमरे में बंद कर खूब रोईं थी शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, फिर यूं जागा एक्टर बनने का जुनून

स्टार किड होने के बावजूद सुहाना खान की एक्टिंग की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. शाहरुख खान की बेटी होने के बाद भी सुहाना की एक्टिंग की चाह किसी रेड कार्पेट से नहीं, बल्कि स्कूल के एक छोटे से स्टेज से शुरू हुई. बचपन में उन्हें एक्टिंग से खास लगाव नहीं था और कई बार उन्हें लगता था कि ये रास्ता उनके लिए तय किया जा रहा है. लेकिन वक्त के साथ एक ऐसा पल आया, जिसने उनके दिल में छुपे एक्टर को बाहर निकाल दिया. ये पल था स्कूल प्ले का रिजेक्शन, जिसने उन्हें तोड़ा भी और मजबूत भी बनाया.
ये भी पढ़ें: धुरंधर की बंपर सक्सेस के बाद रणवीर सिंह बने प्रोड्यूसर, फिल्म प्रलय में साउथ स्टार कल्याणी प्रियदर्शन को किया कास्ट
बोर्डिंग स्कूल और स्टेज का अट्रैक्शन
बोर्डिंग स्कूल के दिनों में सुहाना का झुकाव थिएटर की तरफ बढ़ने लगा. स्टेज पर परफॉर्म करने की चमक, तालियों की आवाज और किरदार में ढलने का मजा उन्हें अंदर से खींचने लगा. एक स्कूल प्ले में अहम रोल पाने की चाहत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पूरे मन से ऑडिशन दिया. उन्हें भरोसा था कि इस बार कुछ खास मिलेगा.
रिजेक्शन ने दिखाया असली पैशन
लेकिन नतीजा उनकी उम्मीदों से बिल्कुल उलट रहा. उन्हें लीड रोल की जगह कोरस में डाल दिया गया. ये सुनते ही सुहाना का दिल टूट गया. वो अपने कमरे में गईं और अकेले बैठकर रो पड़ीं. उस वक्त उन्हें खुद नहीं पता था कि ये आंसू कितने अहम हैं. यही वो पल था, जब उन्हें एहसास हुआ कि अगर एक्टिंग उनके लिए मायने नहीं रखती, तो इतना दर्द भी नहीं होता.
यहीं से शुरू हुआ असली सफर
इस रिजेक्शन ने सुहाना को हारना नहीं सिखाया, बल्कि खुद को पहचानना सिखाया. उन्होंने समझा कि स्टेज पर होना, किरदार निभाना और परफॉर्म करना ही उनकी असली खुशी है. आज वो मानती हैं कि एक्टिंग में उन्हें सबसे ज्यादा मजा उसके क्रिएटिव प्रोसेस में आता है. किरदार को समझना, सवाल करना और हर सीन में खुद को बेहतर बनाना, यही उनका मोटिवेशन है.
पढ़ाई से फिल्मों तक की तैयारी
सुहाना ने मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की. इसके बाद यूके के आर्डिंगली कॉलेज में ड्रामा ने उनके पैशन को और गहराई दी. आगे चलकर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स में उन्होंने एक्टिंग को प्रोफेशनल तरीके से सीखा. जोया अख्तर की द आर्चीज से उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और अब वो शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग में नजर आने वाली हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं