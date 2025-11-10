सुनीता आहूजा का एक बार फिर गोविंदा पर वार! बताया गोविंदा नहीं हैं अच्छे पति, बोलीं- वो पत्नी से ज्यादा हीरोइनों....

सुनीता आहूजा का लेटेस्ट इंटरव्यू एक बार फिर चर्चा में है. उन्होंने एक बार फिर गोविंदा पर यह कहते हुए तीखा वार किया कि वह एक अच्छे पति नहीं हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि गोविंदा ने 1987 में सुनीता आहूजा से शादी की थी. वहीं पिछले दिनों उनकी मैरिड लाइफ की चर्चा काफी सुनने को मिली हैं. कहा जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से अनबन है. हालांकि दोनों ने खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कहा. लेकिन अब सुनीता आहूजा का लेटेस्ट इंटरव्यू चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक स्टार कि वाइफ बनना मुश्किल है.

पिंकविला को दिए इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने कहा कि यह सही नहीं जब आप अपने जवानी के दिनों की गलतियों को एक उम्र तक पहुंचने पर दोहराते हैं. उन्होंने कहा, अपने आप को संभाल के रखना चाहिए. जवानी में इंसान गलती करता है. मैंने तो किया है. गोविंदा ने भी किया है. जब आपको एक उम्र हो जाती है तब गलतियां करते हो तो शोभा नहीं देता. और क्यों करो. आपकी सुंदर फैमिली है बीवी है. सुंदर बच्चे हैं तो क्यों.

इंटरव्यू में सुनीता ने गोविंदा के अफेयर्स पर बात की और कहा, देखो, वो (गोविंदा) हीरो हैं. उनका मैं क्या बोलूं. वाइफ लोग से ज्यादा वो हीरोइनों के साथ टाइम बिताते हैं. एक स्टार की वाइफ होने के लिए आपको मजबूत महिला होना पड़ता है. आपको दिल पत्थर का बनाना पड़ता है. यह समझने के लिए मुझे 38 साल लग गए. जवानी में पता नहीं था. सुनीता ने कुबूल किया की वह एक अच्छे बेटे और भाई हैं. लेकिन अच्छे पति नहीं हैं. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहती किं अगले जन्म में उन्होंने गोविंदा जैसा पति मिले.

बता दें कि फरवरी से गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों की चर्चा हो करही है. वहीं कुछ इंटरव्यू में अपनी पर्सनल जिंदगी पर भी बात की. वहीं ईटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सुनीता आहूजा ने तलाक का नोटिस भी भेजा था. लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है. वहीं कहा गया कि कपल की सुलह हो गई है. जबकि दोनों ने फैमिली के साथ गणेश चतुर्थी भी सेलिब्रेट किया था.