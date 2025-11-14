सुनीता आहूजा ने मांगी माफी, दिया गोविंदा का हेल्थ अपडेट, बोलीं- जब वो बेहोश हुए तो...

गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा ने अपने लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग में पति की हेल्थ को लेकर अपडेट दिया. दरअसल, हाल ही में एक्टर बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया. हालांकि अब वह डिस्चार्ज हो गए हैं. लेकिन अब सुपरस्टार की वाइफ सुनीता ने अपडेट देते हुए कहा, गोविंदा बिल्कुल फिट हैं. जब वह बेहोश हुए तो वह अपनी नई फिल्म दुनियादारी की तैयारी कर रहे थे. मैं अभी वापस आई हूं और एक इंटरव्यू देखा, जिसमें बताया गया कि वह ज्यादा एक्सरसाइज करने के चलते बेहोश हुए हैं. लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक हैं. चिंता मत कीजिए.

इसके अलावा सुनीता आहूजा ने परिवार के पंडित पर की गई टिप्पणी पर बात करते हुए कहा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब गोविंदा ने पंडितों के लिए दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी. मैंने किसी का नाम नहीं लिया. मैं सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही थी. अगर किसी को मेरे शब्दों से बुरा लगा है तो मैं माफी मांगती हूं सभी पंडितों से.

आगे वह कहती हैं, गोविंदा के तीन पंडित हैं. उन्हें किसी का नाम लेने की और सबके सामने माफी मांगने की जरुरत नहीं थी. मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि उन्हें मेरे लिए ऐसा करना पड़ा.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सुनीता आहूजा ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में धोखेबाज पंडित के बारे में बताया था और कहा था कि उनके घर में भी एक हैं. वह नई पूजा करने के बारे में कहता रहता है और लाखों रुपए लेता है. मैंने खुद पूजा करने के लिए कहा क्योंकि इससे गोविंदा की मदद नहीं होगी.

गौरतलब है कि 1987 में गोविंदा ने सुनीता आहूजा से शादी की थी. कपल के दो बच्चे टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा हैं. वहीं इन दिनों कपल के तलाक की खबरें सुर्खियों में हैं. हालांकि इस पर गोविंदा या सुनीता आहूजा ने रिएक्शन नहीं दिया है.