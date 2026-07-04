सुनील पाल का दावा, 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के लिए ठुकराया 25 लाख रुपये का ऑफर, समय रैना का यूं आया रिएक्शन

कॉमेडियन सुनील पाल ने दावा किया है कि समय रैना ने हाल ही में उन्हें 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में आने के लिए बुलाया था, लेकिन 25 लाख रुपये का ऑफर मिलने के बावजूद उन्होंने इसे ठुकरा दिया. गुरुवार को मुंबई में पैपराजी से बात करते हुए पाल ने कहा कि उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि वह शो में गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे. पाल ने बताया कि समय ने उनसे कहा था कि उन्हें 25 लाख रुपये दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि वह किसी को गाली नहीं देंगे. पाल के अनुसार समय ने तब कहा कि पाल को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शो में मौजूद दूसरे लोग ऐसा करेंगे. इस बातचीत का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर सिद्धांत (Cidhant) ने शेयर किया था.

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पाल ने समय रैना के कॉमेडी करने के तरीके पर बार-बार अपनी नाराजगी जाहिर की है. 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी के आने के बाद पाल ने फेसबुक पर इन एक्टर्स पर तंज कसा. उन्होंने लिखा, "जहां है गालियां, वहां है आलिया." सुनील पाल और समय रैना के बीच झगड़ा 2025 में शुरू हुआ था, जब पाल ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के पहले सीजन (जो यूट्यूब पर स्ट्रीम हुआ था) में अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर समय की आलोचना की थी. उस समय पाल ने IANS से ​​कहा था, "उन्हें स्टैंड-अप कॉमेडियन मत कहिए. यह असली स्टैंड-अप कॉमेडी का अपमान होगा. वे अनपढ़ लोग हैं जिनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए."

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पाल ने शो के कंटेंट की भी आलोचना करते हुए कहा था कि जहां युवा जिम्मेदार और संस्कारी इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ऐसे कॉमेडियनों को अश्लीलता और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि यह विडंबना है कि पढ़े-लिखे आयोजक इन इवेंट्स को होस्ट कर रहे हैं और सार्थक संदेशों के बजाय अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं. बाद में समय ने अपने 'स्टिल अलाइव' एक्ट के दौरान जवाब दिया, जिसमें उन्होंने सुनील को "इनसिक्योर" (असुरक्षित) और "फ्रस्ट्रेटेड" (हताश) बताया. उन्होंने याद किया कि सुनील ने उन्हें कपिल शर्मा से सीखने की सलाह दी थी और फिर उन पर तंज कसते हुए कहा, "खुद कपिल शर्मा अगले एपिसोड में आ रहे थे. खुद कपिल शर्मा मुझे मैसेज कर रहे थे कि 'मुझे तुम्हारा शो बहुत पसंद है'."

