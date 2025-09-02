विज्ञापन

80 लाख की इस फिल्म में हीरो ने मछुआरों से सीखा था नाव चलाना, बॉक्स ऑफिस हुई थी बड़ी हिट, कर डाली था इतने गुना कमाई

नब्बे के दशक से अब तक आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट के तौर पर जाने जाते रहे हैं. असल में हर उम्दा कलाकार अपने रोल की खातिर परफेक्शन को हासिल करने की कोशिश करता है.

नब्बे के दशक से अब तक आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट के तौर पर जाने जाते रहे हैं. असल में हर उम्दा कलाकार अपने रोल की खातिर परफेक्शन को हासिल करने की कोशिश करता है. इसके कई उदाहरण फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद हैं. जो रोल की खातिर आम लोगों से घुलने मिलने और नई नई चीजें सीखने में भी गुरेज नहीं करते. ऐसा ही एक नाम हैं सुनील दत्त. जिन्हें अपनी एक मूवी में नाव चलानी थी वो भी फुल परफेक्शन के साथ. जिसके लिए उन्होंने कुछ अलग ही आइडिया अपनाया. उनकी मेहनत बॉक्स ऑफिस पर सफल भी हुई. और, फिल्म ने जबरदस्त कमाई की.

ये है वो फिल्म
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है मिलन. ये मूवी साल 1967 में रिलीज हुई थी. जिसके गाने भूल पाना आज भी आसान नहीं है. इस फिल्म में सुनील दत्त को नाव चलानी थी. लेकिन उन्हें ये काम आता नहीं था. पर सुनील दत्त ने अपने स्टारडम को साइड में रख कर आम मछुआरे से नाव चलाना सीखने में भी ऐतराज नहीं किया. सीन को रियलिस्टिक बनाने के लिए सुनील दत्त ने खुद नाव चलाना सीखी. और, सीन में खुद ही नाव भी चलाई. मिलन मूवी में सुनील दत्त के अपोजिट नूतन नजर आई थीं. इन दोनों के अलावा फिल्म में जमुना, देवन वर्मा, सुरेंद्र, श्यामा, लीला मिश्रा, मुकरी, प्राण और डेविड अब्राहम जैसे कलाकारों ने भी शानदार भूमिकाएं निभाईं. फिल्म का संगीत जोड़ी लक्ष्मीकांत–प्यारेलाल ने दिया था. जिसके गीत उस दौर में खूब लोकप्रिय हुए.

बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार तरीके से परफॉर्म किया. फिल्मी गपशप लवर्स नाम के इंस्टाग्राम हैंडल के मुताबिक उस दौर में ये फिल्म 80 लाख रु. में बनकर तैयार हुई थी. जिसने कमाई के मामले में गजब ही कर डाला. फिल्म ने दुनियाभर से 3.20 करोड़ रु. की कमाई की थी. जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी. नूतन और सुनील दत्त की म्यूजिकल और रोमांटिक जोड़ी को भी लोगों ने खूब प्यार दिया.

